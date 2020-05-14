Türkiye’den Libya'ya sağlık malzemesi yardımı

Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesine destek için Libya’ya gönderdiği ikinci parti sağlık malzemesi, Sağlık Bakanlığı Acil Durum İdaresi tarafından teslim alındı.

Türkiye’nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek için Libya’ya gönderdiği ikinci parti sağlık malzemesi, Sağlık Bakanlığı Acil Durum İdaresi tarafından teslim alındı. Büyükelçilik yetkililerinden alınan bilgiye göre, tıbbi malzemeler Türkiye’nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen tarafından, Libya Hükümeti Sağlık Bakanlığı Acil Durum İdaresi Müdürü Dr. Tevfik Hireyşa’ya teslim edildi. Hireyşa, "Türkiye'nin yardımını takdirle karşıladıklarını vurgulayarak, her alanda verdiği destek için Türkiye’ye müteşekkir olduklarını" ifade etti. Libya’ya gönderilen ikinci parti sağlık malzemesi, Türkiye’den Tunus’a yapılan sağlık malzemesi yardımıyla birlikte THY’nin kargo uçağıyla 8 Mayıs’ta Tunus’un Cerba Havalimanına gönderildi. Malzemeler, Libya makamları tarafından gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tunus sınırından Trablus’a getirildi. AA

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