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'Türkiye'nin her yerinden hediyeler, çikolatalar, oyuncaklar geliyor'

03 Ağustos 2022, Çarşamba 21:00
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, Bursa'da çöp evde bulunan ve tedavi altına alınan çocuğun psikolojisinin iyi olduğunu belirterek "Kan ve kalp değerleri çok iyi. Böbrek sıkıntısı yok. 2 kilo 100 gram aldı. Neşesi yerinde" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren 9 yaşındaki C.M.A'yı ziyaret eden Prof. Dr. Özlenen Özkan, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuğu ilk defa bu kadar iyi gördüğünü söyledi.

 

"Şimdiye kadar gördüğü en iyi C.M.A. ile karşılaştığını" aktaran Özkan, "Özellikle psikolojik olarak çok iyi. Kan değerleri çok iyi. Böbrek sıkıntısı yok. Kalp değerleri muhteşem. Kendi yürüyebiliyor. 2 kilo 100 gram aldı. Neşesi yerinde. Türkiye'nin her yerinden hediyeler, çikolatalar, oyuncaklar geliyor. Onların da tadına bakıyor." dedi.

Özkan, en büyük dileklerinin çocuğun özlediği huzurlu, güvenilir bir aile ortamına kavuşması olduğunu kaydetti.

Akdeniz Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ise C.M.A'nın taburcu olması için biraz daha kilo alması gerektiğini belirtti. Her gün biraz daha fazla kalorili yemeklerle çocuğu beslediklerini aktaran Çete, her şeyin olumlu gittiğin vurguladı.

Olay

Bursa'daki dairesini 2 yıl önce Kamuran Pınar A'ya (44) kiraya veren Aydın S, daha sonra kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin, evin tahliye edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirmişti.

Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın emniyette ifadesine başvurulmuştu. Bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında yatan ve sağlık durumunun iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki C.M.A'yı baygın halde bulmuştu.

Çocuğun annesinin, Kamuran Pınar A'nın ablası Y.A. (48) olduğu belirlenmişti. Çocuk savcılık kararıyla, Antalya'da yaşayan anneye teslim edilmişti. Daha sonra C.M.A. ile Kamuran Pınar A'nın 16 yaşındaki kızı E.Z.A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince koruma altına alınmıştı. C.M.A, tedavi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürülmüştü.

AA

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