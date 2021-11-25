"TURKOVAC için acil kullanım onayı başvurusu yapıldı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yerli Covid-19 inaktif aşımız TURKOVAC bugün itibarıyla acil kullanım onayına müracaat etmiştir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığının 2022 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, yerli aşı TURKOVAC için Acil Kullanım Onayına başvurulduğunu açıkladı. Bakan Koca, bütçe konuşmasında şunları kaydetti; Konuşmama başlamadan önce milletimiz için önemli bir müjdeyi vermek isterim. Yerli Covid-19 inaktif aşımız TURKOVAC bugün itibarıyla Acil Kullanım Onayına müracaat etmiştir. Yıl bitmeden yaygın kullanıma geçeceğini umut ediyorum. Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını dilerim.

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