Uçuşlara sis engeli

İstanbul’da etkili olan sis sebebiyle, Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapamayan bazı uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi.

Şehirde dün sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis havayolu ulaşımını da olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na inemeyen bazı uçaklar havada tur attı. Yakıt kritiğine giren 4 uçak İstanbul Havalimanı’na, 5 uçak ise Ankara Esenboğa Havalimanı’na yönlendirildi. Havalimanından yapılacak kalkışlar da gecikmeli olarak gerçekleştirildi. Yaklaşık bir saat süren gecikmeli iniş seferlerine ise saat 9.37’den itibaren izin verilmeye başlandı. AA

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