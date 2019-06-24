"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Ulaşımda 'engelsiz' erişimde acele edilsin

24 Haziran 2019, Pazartesi 15:10
Türkiye ve Avrupa Birliği'nin (AB) finanse ettiği "Türkiye'de Yolcu Taşınabilirliği Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi" kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla çalıştay gerçekleştirilecek.

Türkiye ve AB'nin finansmanıyla yürütülen "Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi" ile ulaşımda erişilebilirlik alanında teorinin pratiğe döküleceği yeni bir döneme giriliyor. Bu kapsamda, Bakan Turhan'ın katılımıyla yarın Ankara'da "Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği-Harekete Geçme Çalıştayı" düzenlenecek.

Çalıştay, ulaşımdaki erişilebilirlik konusunda kamuoyunda farkındalığı artırmayı amaçlıyor. Ayrıca, bu konuda bilincin eyleme dökülmesinin önemi vurgulanacak.

Engelleri kaldıracak adımlar masada

Bakan Turhan'ın açılış konuşmasını yapacağı çalıştay, altın madalyalı engelli yüzücü Sümeyye Boyacı'nın katılımı ve desteğiyle gün boyu sürecek.

Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Çalışma Grubu Başkanı ve Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanı Erol Yanar'ın konuşmasıyla başlayacak çalıştayda, Proje Uzmanı Fernando Alonso, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzman Dr. Orhan Koç, Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Selim Uslu sunum yapacak isimler arasında bulunuyor.

YHT'de erişilebilirlik testi

Sümeyye Boyacı'nın da konuşacağı çalıştayda ayrıca, yaşlılar ve engellilerden oluşan 15 kişilik bir grup, Ankara YHT Garı'ndan yola çıkarak Konya'ya gidecek.

Konya Büyükşehir Belediyesince hazırlanan programa katılarak Kelebekler Vadisi ve Mevlana Müzesi'ni ziyaret edecek katılımcılar, Büyükşehir Belediyesince düzenlenecek akşam yemeğinin ardından yine YHT ile Ankara'ya dönecek. Böylece YHT'lerdeki vagonların erişilebilirliği test edilecek.

Söyleşi ve işaret dili kısa çalıştayının da yapılacağı organizasyon kapsamında, engelli Mehmet Sefa Öztürk ve Damla Ürk bale gösterisi gerçekleştirecek.

Proje kapsamında, erişilebilirliğe dikkati çekilecek programlar, farklı şehirlerde belediyelerle iş birliği yapılarak sürdürülecek.

AA

Okunma Sayısı: 95
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Hangi açıklama gelirse gelsin biz S-400'ü aldık"

    İdlib'de son 2 ayda 487 sivil öldürüldü

    AB'ye iltica başvuruları azaldı

    Everest'te büyüyen 'insani' tehlike!

    Suriye İnsan Hakları Ağı: Alıkonulan 764 kişinin akıbetleri bilinmiyor

    Araklı'daki arama çalışmaları 7'nci gününde de devam ediyor

    'Online satışı durdurulmalı'

    İran'dan ABD'ye: Tekrarlanması durumunda yine vururuz

    YSK Başkanı Güven'den seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama

    Pompeo: İran'la ön koşulsuz müzakereye hazırız

    'Filistin'i satmak isteyenlerin ortağı olmayacağız'

    Endonezya 7,7 ile sallandı

    MEB, LGS sonuçlarını açıkladı

    FSM'de 27 Haziran - 17 Ağustos tarihlerine dikkat!

    Resmi olmayan sonuçlara göre hangi aday ne kadar oy aldı?

    İmamoğlu: Partizanlık bitti, artık liyakat ve ahlak var

    'AKP'nin beyni ile bedeni arasındaki ilişki koptu'

    TBMM Başkanı Şentop, Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti

    Demokrasi kazandı

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Koca padişah, kendi valisine yenildi
    Genel

    'AKP'nin beyni ile bedeni arasındaki ilişki koptu'
    Mehmet KARA

    “İttifak zarar verdi!” itirafı!
    Genel

    Isparta’da nurlu buluşma
    M. Said ZEKİ

    Zor zamanda konuş(ama)mak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Devlet kurmak ne farz, ne vacip
    Süleyman KÖSMENE

    İnsanı ölmeden öldüren şey nedir?
    Risale-i Nur'dan

    Üstad-ı hakikî, Kur’ân’dır
    Faruk ÇAKIR

    Seçim biter, geçim bitmez

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.