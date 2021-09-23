Uludağ ve Ilgaz'a mevsimin ilk karı yağdı

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ ile Ilgaz Dağı'na mevsimin ilk karı düştü.

Hava sıcaklığının en yüksek 1, en düşük sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışı başladı. Zaman zaman etkili olan yağışın ilerleyen günlerde beklenmediği, hava sıcaklığının artacağının tahmin edildiği öğrenildi. Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan, kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı'na da mevsimin ilk karı düştü. Ilgaz Dağı'nın eteklerinde etkili olan sağanak, yüksek rakımlarda kar yağışına dönüştü. Doruk mevkisi ile 2500 rakımlı Küçük Hacet ve Büyük Hacet tepelerinde etkili olan kar yağışıyla fotoğraf tutkunları ile doğaseverler için güzel görüntüler oluştu. AA

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