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7 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

'Uzlaşma' sayısı kadar 'fidan' toprakla buluşturulacak

06 Haziran 2021, Pazar 13:00
Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürütülecek projeyle hem ülke genelindeki ağaçlandırma çalışmalarının desteklenmesi hem de uzlaştırma kurumunun kamuoyunda farkındalığının artırılması hedefleniyor.

Adalet Bakanlığı, onarıcı adalet sistemi kapsamında uygulanan uzlaştırma müessesesinde uzlaşma sağlanan dosya sayısı kadar fidanın dikilmesinin planlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ceza hukuku alanında alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olan uzlaştırmanın, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların cezalandırıcı bir süreçten iş birliğine dayalı bir süreçle çözümünü sağladığı belirtildi.

Suç mağdurlarının haklarının korunmasına ve suçtan kaynaklanan zararların telafisine imkan veren uzlaştırmanın suç faillerinin de topluma kazandırılmasını amaçladığı vurgulanan açıklamada, toplumsal dayanışma örneği olan edimlerle sonuçlandırılan uzlaştırma uygulaması ile 1 Ocak 2017'den bugüne kadar 992 bin 108 dosyada uzlaşma sağlandığı bildirildi.

Proje, 7 bölgede uygulanacak

Adalet Bakanlığının da yaygın olarak uygulanan uzlaştırma ile ilgili çevre duyarlılığını gösteren bir proje üzerinde çalıştığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uzlaşma sağlanan dosya sayısı kadar fidan dikimi yapılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği yapılacak. Türkiye’nin yedi bölgesinde Adalet Bakanlığınca bölge bazında önerilecek üçer şehir arasından Tarım ve Orman Bakanlığının belirleyeceği ve uygun göreceği yerlerde, her bir bölgede sağlanan toplam uzlaşma sayısı kadar fidan dikilecek. Bu şekilde hem ülke genelinde ağaçlandırma çalışmaları desteklenecek hem de uzlaştırma kurumunun vatandaş nezdinde ve kamuoyunda farkındalığı artırılacak.

Ayrıca uzlaştırma sürecinin sonunda uzlaşma sağlanan dosyaların bir kısmında taraflar, fidan ya da ağaç dikilmesi karşılığında uzlaşarak hem uyuşmazlıkların onarıcı adalet anlayışı çerçevesinde çözümlenmesine hem de çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlayacak."

AA

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