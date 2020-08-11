Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca terör operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Teröristlerle birlikte; 1 adet Kalaşnikof Piyade tüfeği, 1 adet M16 Piyade tüfeği, 2 adet el bombası, 5 adet kalaşnikof şarjör, 5 adet M16 şarjörü,150 adet (7.62) mm fişek, 150 adet (5.56) mm fişek ele geçirildi.
Bölgede operasyon devam ediyor.