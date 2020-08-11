Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca terör operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte; 1 adet Kalaşnikof Piyade tüfeği, 1 adet M16 Piyade tüfeği, 2 adet el bombası, 5 adet kalaşnikof şarjör, 5 adet M16 şarjörü,150 adet (7.62) mm fişek, 150 adet (5.56) mm fişek ele geçirildi. Bölgede operasyon devam ediyor.

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