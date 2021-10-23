Van'da deprem tatbikatı gerçekleştirildi

Van'da, AFAD ve UMKE koordinasyonunda Van depreminin 10. yıl dönümü dolayısıyla arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD Müdürlüğü yerleşkesindeki tatbikata, AFAD, UMKE, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri katıldı. Senaryo gereği, depremde hasar gören binalarda yaralıların olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Yıkılan binaların bulunduğu bölgede keşif yapan ekipler, son teknolojik cihazlarla enkaz altında kalanların yerlerini tespit etti. Enkaz altından çıkarılan yaralılara müdahale edilmesi ve insanların tahliye edilmesiyle tatbikat sona erdi.

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