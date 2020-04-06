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6 NİSAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Van'da depremzedeler konteynerlere yerleştiriliyor

06 Nisan 2020, Pazartesi 15:26
Van'ın Başkale ilçesinde 23 Şubat'ta meydana gelen depremde evleri hasar gören depremzedeler, geçici barınmalarının sağlanması amacıyla kurulumu tamamlanan konteynerlere yerleşmeye başladı.

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Başkale ilçesindeki mahallelerde yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor. 

Bu kapsamda, depremde evleri yıkılan veya ağır hasar oluşan 2 bin 45 aileye 1000'er lira nakdi yardım desteği sağlandı.

107 besiciye 2 milyon 151 bin 750 lira ödeme yapıldı

107 besiciye, telef olan 1868 küçükbaş ve 34 büyükbaş hayvan için 2 milyon 151 bin 750 lira ödeme yapıldı.

Depremin ilk anından itibaren devletin tüm kurumlarının seferber olduğu deprem bölgesine Türk Kızılay ekipleri de 36 gün boyunca günlük 15 bin kişilik sıcak yemek dağıttı. Başkale Kaymakamlığının deprem bölgesinde gıda ve günlük ekmek yardımları sürdürüyor.

Can ve mal kaybının yaşandığı Özpınar, Güvendik, Gelenler, Kaşkol, Böğrüpek ve Ömerdağı mahallelerinde konteynerlerin yerleştirilmesi çalışmaları da devam ediyor.

Mahallelerde kurulumu, elektrik, su ve altyapı çalışmaları tamamlanan 676 konteynere depremzedelerin yerleştirilmesine başlandı.

AA

Etiketler: Van, depremzede, konteyner
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