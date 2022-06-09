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9 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Van Gölü'nde üzücü görüntüler

09 Haziran 2022, Perşembe 11:39
Sualtı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan, Van Gölü'ndeki kirliliğe dikkati çekmek için dalış gerçekleştirdi.

Akdamar Adası yakınlarında Van Gölü'nün derinliklerine dalan Ceylan, buradaki kirliliği kayıt altına aldı.

Ceylan, Çevre Haftası nedeniyle böylesi bir dalış gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dalış esnasında Akdamar Adası kıyısında insan kaynaklı yoğun bir kirlilik tespit ettiklerini belirten Ceylan, tabiata bu kirliliği yaşatmanın haksızlık olduğunu ifade etti.

 

Çevre Haftası nedeniyle bir farkındalık için bu dalışın gerçekleştirildiğini ve göl zemininde yoğun bir şekilde araç lastikleri ve cam şişeleri gibi kirlilik gördüklerini aktaran Ceylan, "Daha önce de bu tarz dalışlar yaptık. Hatta, son olarak bir kamyon dolusu kirlilik çıkardık. Daha önce çıkardığımız kirlilik şu anda dipte olanların belki de onda biri civarında. Yüzyılların mirası olan Van Gölü, kirlilikle anılmamalı." diye konuştu.

Ceylan, Van Büyükşehir Belediyesi ve Sahil Güvenlik Komutanlığının gölün temiz kalması ve kirletilmemesi için yoğun bir çalışma yürüttüğünü de sözlerine ekledi.

9 ayda 265 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı

Bu arada Van Büyükşehir Belediyesinin, Van Gölü'nü kirlilikten arındırmak için merkez Tuşba ilçesi İskele sahilinde başlattığı dip çamuru temizleme çalışmaları sürüyor.

Gölün 13,9 kilometrelik sahil bandında planlanan çalışmalar kapsamında Eylül 2021'den bu yana, 27 iş makinesi ve 40 personelle 265 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı.

AA

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