"Vefa Sosyal Destek Grubu" yardımdan yardıma koşuyor

Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan vatandaşların yardımına Mehmetçiğin de bulunduğu "Vefa Sosyal Destek Grubu" koşuyor.

İçişleri Bakanlığınca 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle evinden dışarı çıkmayan çok sayıda kişi, 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak yardım talebinde bulunuyor. Bu kapsamda Edremit ilçesinde kaymakamlık koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu da yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların hem günlük taleplerini hem de acil ihtiyaçlarını karşılıyor. Köprüler Mahallesi'nde yaşayan 73 yaşındaki Çerkez Tarhan, bazı ihtiyaçları için 156'yı arayarak yardım istedi. Jandarmaya gelen çağrı üzerine harekete geçen Mehmetçik, Tarhan'ın istediği ihtiyaç malzemelerini teslim ettikten sonra yakması için bahçesindeki odunları da kırdı. AA

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