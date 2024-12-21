Hafta sonu ülke genelinde yağışlı hava etkili olacak. Yağışların iç kesimlerde kar, batı bölgelerde ise kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan tahminlere göre, yurt genelinde mevsim normallerinde seyredecek olan hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Tahminlere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Ege ile Bursa, Hakkari, Şırnak çevreleri ve Antalya’nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere gece saatlerinden sonra Çanakkale, İzmir ve Aydın çevreleri ile Balıkesir’in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

TRT Haber