Yarın 3 ilçe ve bir beldede seçim tekrarı yapılacak

Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verilen Artvin'in Yusufeli, Kırıkkale'nin Keskin ve Denizli'nin Honaz ilçeleriyle Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde yarın yenileme seçimi yapılacak.

Mahalli İdareler Ara Seçimleri ile Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verilen 3 ilçe ve bir belde belediye başkanlığı yenileme seçimleri yarın yapılacak. YSK tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Artvin'in Yusufeli, Denizli'nin Honaz, Kırıkkale'nin Keskin ilçeleri, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe ve Suvarlı beldeleri, Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde seçimlerin yenilenmesine karar verilmişti. YSK'nin seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 7 seçim bölgesinden 4'ünde yarın sandığa gidilecek. Artvin'in Yusufeli, Denizli'nin Honaz ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleri ile Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde yenileme seçimleri yarın yapılacak. Yüksek Seçim Kurulunun 27 Mart'ta aldığı Mahalli İdareler Ara Seçimleri'nin 2 Haziran'da yapılması kararı gereği yeni kurulan köylerle mahalle iken köy statüsüne dönüşen yerleşim birimlerinde ve herhangi bir nedenle organları boşalan köy ve mahallelerde veya 31 Mart 2019 tarihinde seçimi yapılamamış beldeler ile köy ve mahallelerde de yarın sandık kurulacak. Oy verme işlemi saat 08:00'de başlayacak ve saat 17:00'de sona erecek. AA

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