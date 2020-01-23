Yazılı basın kan kaybediyor

Basın İlân Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, “İnternet Haberciliğinin Geliştirilmesi Eğitim Programı”nın sertifika töreninde konuştu.

Yazılı basının her gün biraz daha geriye gittiği, internet haberciliğininse hızlı ilerlediği bir dönem yaşandığını vurgulayan Duran, şunları kaydetti: Yazılı basın olarak kendimizi çağa adapte etmemiz, uydurmamız gerekiyor. Geçen yıl yazılı basına reklam verme oranı, yüzde 30,9 düşmüş. Televizyonlarda yüzde 10, radyolarda yüzde 5 düşmüş. İnternet medyasında yüzde 10 artmış. Pasta bir yerden azalıyor, diğer tarafa kayıyor. Bir şekilde kendimizi bu gelişen, yaklaşan fırtınaya adapte etmemiz gerekiyor. Yoksa o fırtınada kaybolup gideceğiz.”

Duran, BİK’in gazetelere destek için kurulduğunu hatırlatarak, “Artık gazeteler sıkıntı çekmekte. Hepimiz, sektörün içinde olanlar bunu biliyor. Kağıt fiyatlarından başlayarak personel giderlerine kadar sıkıntılardan bahsedecek arkadaşlar. Doğru, sıkıntı var ama internet medyasına çok ciddî yönelme var” ifadelerini kullandı.