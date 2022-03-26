Yeni Asya coşkusu sürüyor

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin 62.vefat yıldönümünde 23 Mart özel sayımızın dağıtımı sürüyor.

Kocaeli’de Cevdet Özdemir ağabeyimiz Bedüzzaman Hazretleri’nin 62. vefat yıldönümünde dağıttığımız Yen Asya gazetemiz ile ilgili düşüncelerini şöyle paylaşıyor: “Kocaeli’de binlerce kişi Yeni Asya ile tanıştı. Kocaeli merkezde esnafa ve evlere binlerce Yeni Asya verildi ve gazetemizi görenler çok beğenerek, ‘tarihi bir belge’ olarak saklayacaklarını, söylediler. Aynı gün Kocaeli’nin diğer ilçelerinde de gazetemizin dağıtımı yapılmış olup herkesin ilgisini çekmiş ve dua ettiklerini ifade etmişlerdir. Manşetlerimiz birçok insanın beğenisini celbetti. Bediüzzaman’ın parlamenter sistemi desteklediğini ve tek adamlığa baskıya karşı olduğunu yeni öğrenenler, ‘Ona karşı bakış açısının müspet yönde değiştiğini’ ifade ettiler” 70 yaşını aşan ve şevk ile çalışan Cevdet ağabeylerimiz, kamu sektöründen emekli olunca İzmit Yeniasya Temsilcimiz olarak tüm hızıyla vazifeye devam etmektedir. Haber - Kocaeli

Mersin’de Yeni Asya kapışıldı

Gazetemiz Yeni Asya’nın 23 Mart özel sayısı, başta çarşı esnafları olmak üzere, şehrin kalabalık merkezlerinde, cadde ve mahalle sokaklarında üç günde dağıtıldı. Son olarak Mersin’in altı minareli en büyük Muğdat camisinde, cuma çıkışında vatandaşlara dağıtılan gazetemiz büyük ilgi gördü. Bilhassa Kuruçeşme meydanında gazetemizin kapışıldığı anlar görülmeye değerdi.

AHMET CEMİL ÇÖKREN - KOCAELİ