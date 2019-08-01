Yeni Havalimanı'nda taksi yolu çöktü iddiası

İstanbul Havalimanı'nda taksi yollarından birinin çöktüğü iddia edildi. Taksi yolunun kullanıma kapatılmasından sonra uçaklar pisti kat ederek pist başına yönlendirilmeye başlandı.

Dünden itibaren NOTAM’lanan taksi yolunda iş makineleri asfalt sökme çalışmalarına başladı. And Aeround adı verilen taksi yolunun kullanıma kapatılmasından sonra uçaklar pisti kat ederek pist başına yönlendirilmeye başlandı. Airporthaber’in haberine göre, taksi yolundaki inşaat çalışmalarının operasyonda önemli bir aksamaya neden olup olmayacağı bilinmezken bayramda beklenen yoğun trafik öncesinde pistin bakıma alınmasının sıkıntı yaratabileceği dile getirildi.

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