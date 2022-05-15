Yeni soğuk hava dalgası geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre perşembe gününe kadar havaların sıcak olması ancak ilerleyen günlerde sıcaklıkların aniden 15 derece birden düşüşe geçmesi ve soğukların geri gelmesi bekleniyor.

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, önümüzdeki hafta etkili olması beklenen soğuk havaya dikkat çekerek şunları söyledi: “Perşembe gününe kadar sıcak gidecek ve bize tişört giydirecek olan havalar 19 Mayıs itibariyle bozuluyor. Perşembe gününden itibaren tekrar kalın giysilere başvuracağız. Özellikle geceler çok üşütecek. Ancak, soğuklar sadece 2 gün etkili. Isı değişimine karşı dikkatli olunmalı” Twitter’da hava durumu paylaşımlarıyla bilinen “havaforum” isimli sayfadan yapılan paylaşımda da “Mevsimine göre oldukça soğuk olan bir hava dalgası bize doğru yaklaşıyor. Sıcaklıklar 8 ila 15 derece birden düşebilir” dedi. Haber Merkezi

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