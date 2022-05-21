Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki süt üreticileri, Ulusal Süt Konseyi tarafından litre fiyatı yedi buçuk lira olarak belirlenen sütün beş buçuk liradan toplanmasına tepki gösterdi.

Üretici Bahri Büyükeryılmaz, “Kadirli’de beş buçuk liradan devam ediyoruz’ dediler. Yeme her gün zam geliyor. Yetişemiyoruz, borçlanıyoruz. İnekleri satmak durumunda kalıyoruz” dedi. Süt üreticisi Erdem Semercioğlu ise şöyle konuştu: “Devlet yedi buçuk lira açıkladı. Ama biz şu an beş buçuk liraya veriyoruz. Toplayan öyle topluyor bizden. Onun yüzünden iki kere, yem zam koydular; 40 lira. İki gün önce arpa ezmesini 265 liraya aldık. Bugün aldık 285 liraya. Bizim zarar çok. Nasıl olacaksa? Bizim bölgede, beş liraya alıyorlar. Başka yerlerde yedi liraya alırlarmış, yedi buçuğa (7,5 lira) alırlarmış. Bizim bölgeye geldi mi, yok. Niye zamlanmıyor?” Osmaniye - Anka

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