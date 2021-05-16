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16 MAYIS 2021 PAZAR - YIL: 52

Yörükler yayla yolunda

16 Mayıs 2021, Pazar 15:11
Yörükler bahar aylarıyla beraber yayla için göç yoluna çıkıyor. Antalya’da yaşayan Kır ailesi de göç yolundaki Yörüklerden...

Dağların arasında, ormanların içinde kilometrelerce yol gidiyorlar. Geceleri yaktıkları ateşle ısınıyor, günlerce dağların yamaçlarında kalıyorlar. Yörüklerin göç yolculuğu başladı. 

Sonsuz bir yeşilliğin ortasında ağır ağır ilerliyorlar, dereleri geçip adım adım hedeflerine yürüyorlar... Anadolu’nun kadim kültürü yüz yıllardır devam ediyor. Yörükler bahar aylarıyla beraber yayla için göç yoluna çıkıyor. Antalya’da yaşayan Kır ailesi de göç yolundaki Yörüklerden. Serik’ten başlayan yolculuk Anamas Yaylası’nda sona erecek. 150 kilometrelik yol 10 gün sürecek.

Çocuklarımı nasıl seviyorsam bu keçilerimi de seviyorum 

Baba İbrahim Kır, 4 çocuğu olduğunu ve onların da kendisine yardım ettiğini söyledi. “Bu Yörükçülük atadan, dededen kalma mesleğimiz bizim. Hayvancılık benim geçim kaynağım, 4 çocuğumu bu hayvanların geliri ile büyütüyorum, bakıyorum, okutuyorum.” Anne Havva Kır, “Hayatımda hiç kimsenin mesleğinde gözüm olmadı. Kendi mesleğimde gözüm oldu, mesleğimi önemle yaptım, yaptığımı da düşünüyorum. Çocuklarımdan ayırmıyorum mesleğimi, yani çocuklarımı nasıl seviyorsam bu keçilerimi de seviyorum” diyor.

Yeni doğan oğlaklar kucakta taşınıyor

Kır ailesinin 4 çocuğunun en küçüğü 6 yaşındaki Mustafa. Onun da bu göçte görevi var. Yeni doğan oğlakların karınlarını doyurmak. Ahmet ise 17 yaşında, ailenin en büyük oğlu. O da “Elimden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyorum. Tatilde falan sürekli yanlarında oluyorum. İleride daha iyi bir hayatımızın olması için buradayım, ileride daha iyi bir iş, daha iyi bir gelirimin olması için buradayım.” diyor. 

Etiketler: yörük, yayla
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