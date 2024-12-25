Yozgat’ta ’askıda çay’ uygulaması başladı

Bir bardak çayın 10 liradan işlem gördüğü Yozgat’ta, düşük gelirli insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için başlatılan ‘askıda giyecek’, ‘askıda ekmek’, ‘askıda çorba’ uygulamalarından sonra,’ askıda çay’ uygulaması da başladı.

Yozgat’ın tarihi mekanlarından Tol Çarşı’da yaklaşık bir ay önce çay ocağı açan Uğur Uslu, özellikle okumak için gelen üniversite öğrencilerinin cebinde çay içecek parası olmaması nedeniyle çekingen davrandıklarını görünce bu uygulamayı başlattığını söyledi.Günlük 50 kişinin askıda çay için para bıraktığını belirten esnaf Uğur Uslu, “Talep yoğun, hem ‘askıda çay’ verme adına hayırseverler, hem de cebinde çay parası, çay içecek parası olmayan insanlarımız bu uygulamaya itibar ediyorlar” dedi. Yozgat - anka

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