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9 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Yozgat ve Kayseri'de koronavirüs tedbirleri artırıldı

09 Eylül 2020, Çarşamba 16:49
Kovid-19 vaka sayısının en çok arttığı iller arasında yer alan Yozgat ve Kayseri'de tedbirler artırıldı.

Yozgat'ta alınan tedbirler kapsamında oluşturulan 60 kişilik filyasyon ekibi karantinada bulunan Kovid-19 hastası ve temaslısını takip ediyor.

Yoğunluğun yaşandığı cadde ve sokak başlarında bekçiler, vatandaşların ateşin ölçüp maske takmayanları uyarıyor.

Yapılan uyarılara rağmen cadde ve sokaklarda maske takmayan veya maskesini çene altına takan vatandaşlar da görülüyor.

Kayseri'nin işlek yerlerinden Kapalı Çarşı ve Millet Caddesi'nde polis, bekçi ve zabıta ekipleri vatadaşları sosyal mesafe konusunda uyarıyor.

Az sayıda maskesiz dolaşan vatandaşlara ise işlem yapıldığı gözlendi.

AA

Etiketler: Yozgat, Kayseri, koronavirüs, tedbir
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