Yunanistan'a kara yolu ile seyahat yasağı uzatıldı

Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik seyahat yasaklarını 26 Haziran 2021 tarihine kadar uzattığını duyurdu.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada"20 Mart 2020 tarihinden itibaren İpsala-Kipi hudut kapısı vatandaşlarımızın geçişine kapalıdır. Keza, Ülkemiz limanları ile Ege adaları arasında tarifeli deniz seferleri yapılamamaktadır." denilerek iki ülke arasında aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması konusunun henüz uygulamaya konulmamış olduğu hatırlatıldı ve bu nedenle "Zorunlu ve istisnai koşullar haricinde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Yunanistan’a giriş yapması mümkün değildir." denildi.

Duyurunun devamı şöyle:

"Zorunlu ve istisnai nedenlerle Yunanistan’a giriş yapması gerekecek vatandaşlarımızın hamili bulundukları pasaportun türünden (diplomatik, hususi, hizmet, umuma mahsus) bağımsız olarak ve geçerli vizesi olsa dahi, Yunanistan’ın Türkiye’deki diplomatik ve konsüler misyonlarından özel izin almaları gerekmektedir.

Bu şekilde, Yunan makamlarından izin alarak ülkemizden Yunanistan’a seyahat edecek kişilerin, Yunanistan’a girişle ilgili Yunan makamlarınca açıklanan diğer gerekli prosedürleri (Yolcu Tespit Formu doldurulması, Aşı Sertifikası, son 72 saat içinde yapılmış PCR veya son 48 saat içinde yapılmış “Hızlı Antigen” test sonucu ibrazı dahil) de karşılamaları Yunan makamlarınca beklenmektedir."