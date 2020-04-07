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7 NİSAN 2020 SALI - YIL: 51

Yurt genelinden sevindiren haberler

07 Nisan 2020, Salı 16:56
Türkiye'nin çeşitli illerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan hastalar taburcu ediliyor.

İstanbul'dan memleketi Sinop'un Ayancık ilçesine geldikten sonra rahatsızlanan Cihan Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle Samsun'un Atakum ilçesindeki özel hastanede tedavi altına alındı.

 

Yoğun bakıma alınan Yılmaz, 10 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Yılmaz, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Cihan Yılmaz, "Doktorlar çok riskli bir vaka olarak görüyordu. Herkesten Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çorum'da 19 hasta taburcu edildi

Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde Kovid-19 teşhisi konulan 19 kişinin hastalığı yenerek tedavi gördükleri hastanelerden şifayla taburcu edildiği belirtildi.

Tokat'ta koronavirüs tedavisi biten 42. hasta alkışlarla taburcu edildi

Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 42. hasta taburcu edildi. 

Zile ilçesinde bir süre önce rahatsızlanan ve koronavirüs teşhisi konulan 3 çocuk annesi 42 yaşındaki Elmas Doğan'ın Tokat Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı. 

Taburcu edilen kadın, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde evine uğurlandı.

Kilis'te 68 yaşındaki hasta taburcu edildi

Koronavirüs teşhisi konulan 68 yaşındaki Mehmet Kopan, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tedavisi olumlu sonuçlanan Kopan, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde evine uğurlandı.

Kopan'ın, kentteki koronavirüs teşhisi konulan ilk hasta olduğu bildirildi. 

Iğdır'da 18 kişinin tedavisi tamamlandı 

Iğdır Devlet Hastanesinde Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan, aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 18 kişinin tedavisi tamamlandı. 

Taburcu edilenlerden Hasan Şenol, tedavi sürecinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Allah devletimizi var etsin, milletimizi ve devletimizi korusun. Devlet var ki faydalandık. Sağlıkçılar bizimle çok ilgilendi. Kendilerinden çok bizimle ilgilendiler, işin gerçeği bu. Her şey için teşekkür ederim." diye konuştu. 

Sağlık ekiplerinin hastane çıkış kapısında tek tek uğurladığı hastalar da personele teşekkür etti.

Trabzon'da karı koca Kovid-19'u yendi

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan ilk üç kişi arasında bulunan Faik Ahmet ve Sultan Öztürk çifti, taburcu edilmelerinin ardından evlerinde karantina uygulamasını sürdürüyor.

Faik Öztürk, ablasının Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 52 yaşındaki eşi Sultan Öztürk ve kendisine de aynı hastanede test uygulandığını, sonucunun da pozitif çıkmasıyla tedavi altına alındıklarını dile getirdi

Tedavi olan çiftten immün plazma alındı

Doktorunun, kendisine tahlilleri pozitif çıktığında ilk olarak "Siz sağlıklısınız, ayakta geçiriyorsunuz, sakın moralinizi bozmayın, biz bu hastalığı birlikte tepeleyeceğiz." diyerek moral verdiğine dikkati çeken Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu cümle gerçekten bize moral oldu, hastalığı yeneceğimize inandık. Herkese bu süreçte bize gösterdikleri ilgiden, verdikleri moralden dolayı çok teşekkür ediyorum. Tedavi sürecinin ardından ne zaman ki doktorlar 'Sizin vücudunuz mikroba karşı antikor üretti.' dedi, işte o zaman tam olarak iyileştiğimize inandım. Hatta ikimizden de hastaların tedavisinde kullanılacak immün plazma için kan aldılar. Onlara, bizim kanımızdan fayda olacaksa gelip evde de alabilirsiniz dedim."

Denizli'de tedavisi tamamlanan hasta alkışlar eşliğinde evine uğurlandı

Koronavirüs teşhisi konulan 32 yaşındaki Pınar Ekiz, özel bir hastanede tedavi altına alındı. 

Tedavisi başarıyla sonuçlanan Ekiz, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde evine uğurlandı.

Ekiz, hastalıktan kurtulduğu için mutlu olduğunu ifade etti. 

Sivas'ta koronavirüsü yenen 60 yaşındaki kişi taburcu edildi

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 60 yaşındaki Ali Varol, 7 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Zor bir süreç geçirdiklerini aktaran Varol, "Büyük ağabeyim KOAH hastasıydı, ona yardımcı olurken ailemde yaklaşık 10 kişi bu hastalığa yakalandı." dedi.

Varol, kendisi ve iki yeğeninin tedavi sürecinin tamamlandığını belirterek, "Numune Hastanesinde tedavi olduk. Allah herkese acil şifalar versin. Allah doktorlardan, hemşirelerden, sağlıkçılardan razı olsun. Herkese tavsiyem, kimse evinden çıkmasın. Kendilerini iyi izole etsinler, hastanede bulunmak çok zor bir süreç. Evde her türlü vakit geçirilebilir, evinizde kalın diyorum." ifadelerini kullandı

AA

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