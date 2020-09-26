"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EYLÜL 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

'Yurt ve pansiyonlarda 2 bin 157 kişi izolasyon altında'

26 Eylül 2020, Cumartesi 14:14
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 26 Eylül 2020 tarihi itibarıyla yurt ve pansiyonlarda 2 bin 157 kişinin izolasyon altında tutulduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerçekleştirilen denetimlere dair açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Denetim merkezlerinin faaliyete başladıkları 22 Ağustos'tan bu yana başta izolasyon koşullarına uyum olmak üzere kişi ve işletmeler için belirlenen şartların uygulanmasına yönelik kuralların denetimleri gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 22 Ağustos - 26 Eylül tarihleri arasında 5.958.499, valı̇lı̇k/kaymakamlıklarca re’sen uygulanan denetim gerçekleştirildi. Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması veya 112, 155, 156 acı̇l çağrı numaraları üzerı̇nden vatandaşlarca bı̇ldı̇rı̇len toplam 155 bin 177 ı̇hbar/şı̇kayetı̇n yüzde 97.9’u olan 151 bin 898’i kontrol edı̇ldi. Toplamda ise (re’sen+ı̇hbar/şı̇kayet üzerı̇ne) 6.110.397 denetı̇m faaliyetı̇ uygulandı.

İzolasyona tabi tutulan kişilere yönelik gerçekleştirilen 4 milyon 600 bin 409 denetim faaliyetinde ise; izolasyona tabı̇ tutulan 1.187.003 kişinin 29.692’sinin ı̇zolasyon koşullarına uymadığı tespit edildi.

Belı̇rlenen kural ya da alınan tedbirlere uymayan; 1. ihlal kapsamında 69.906 kı̇şı̇ /ı̇şletme uyarıldı, 2. ihlal kapsamında 23.553 kı̇şı̇ /ı̇şletmeye ı̇darı̇ para cezası uygulandı, 3 veya daha fazla ı̇hlal kapsamında 378 ı̇şletmenı̇n faalı̇yetlerı̇ geçı̇cı̇ olarak durduruldu.

İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği genelge ile 'hasta olanların veya hasta olduğundan şüphe edilenler' ile ilgili hüküm kapsamında alınan tedbirlere göre, izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere valilerce yurt ve pansiyon gibi yerler belirlenecek, bu kişiler buralara yerleştirilecekti. Bu kapsamda, 26 Eylül 2020 tarihi itibariyle 92 bin 790 kişi kapasiteli yurt ve pansiyonlarda toplam 2 bin 157 kişi izolasyona tabi tutuluyor.

Bunların, 689’u izolasyon koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle zorunlu izolasyona tabi tutulan kişilerde olurken, 1359’u ise geçici nitelikteki ikameti (mevsimlik tarım işçisi, şantiye çalışanı vb.) nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişiler oldu.

Genelge kapsamında ise şu ana kadar 3.524 kişi zorunlu ya da geçici nitelikte yurtlarda ya da pansiyonlarda misafir edildi."

Etiketler: yurt, pansiyon, karantina
Okunma Sayısı: 185
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Göçmenler ve ihtiyaç sahipleri için çamaşırhane

    Ruhani, ABD yaptırımlarının faturasını açıkladı

    Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 32 milyon 792 bini geçti

    Lübnan'da başbakan istifa etti

    'Yurt ve pansiyonlarda 2 bin 157 kişi izolasyon altında'

    Fahrettin Altun: AB'den yaptırım beklemiyoruz

    Afrika'daki vaka sayısı 1.5 milyona yaklaştı

    Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı!

    Ukrayna'da ölü sayısı 25'e yükseldi

    'Çin, son 3 yılda 8 bin 500 dini mekanı yok etti'

    İran 5,2 ile sallandı

    Cilo ve Sat Dağları 'milli park' ilan edildi

    Önce temel hak ve hürriyetler

    Koronavirüs mutasyona uğradı bulaşıcılığı arttı

    Sığınmacılar ‘kabul edilemez’ şartlarda yaşıyor

    Açlık sınırı 2 bin 448 lira

    Gıda israfına dur diyecekler

    Kaliteli eğitim için altyapı yeterli değil

    Tarihi yarımada depreme dayanıksız

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Türkiye modeli” böyle mi olmalıydı?
    Ahmet BATTAL

    Biz çekiliyoruz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yasemin YAŞAR

    Babalar ve oğullar
    Genel

    Koronavirüs mutasyona uğradı bulaşıcılığı arttı
    Faruk ÇAKIR

    Almanya’da ezan kararı
    Risale-i Nur'dan

    Ey insan! Bilir misin nereye gidiyorsun?
    Genel

    Amerika’da bir aile Müslüman oldu
    Ali FERŞADOĞLU

    Söz güzelleri
    Genel

    Önce temel hak ve hürriyetler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.