Zamla yatıp zamla kalkıyoruz

Osmaniye’de vatandaşlar, son günlerde akaryakıta art arda gelen zamlara tepki gösterdi.

Bir vatandaş, “İnsanoğluyuz her şeye alışıyoruz. Zamanında çok yokluklar gördük, şimdi de paramız yok alamıyoruz” dedi. Zamla yatıp zamla kalktıklarını belirten başka bir vatandaş ise, “Her şey ateş pahası, mazota da geliyor zam, sıkıntı büyük. Her gün zam her gün zam her gün zam. Zamla yatıyoruz zamla kalkıyoruz ne olacak halimiz bilmiyoruz. En son artık kontak kapatmaya kadar gidecek her halde bu işler. Yapacak bir şey yok. Sebze meyve çekiyoruz zaten günlük 5 bin, 6 bin liralık mazot yakıyoruz” diye konuştu. Zam geleceği haberleri üzerine akaryakıt istasyonuna gelen bir vatandaş ise, “Zam geleceğini duyduk yine depoyu dolduracağız. Ne yapalım, yapacak bir şey yok” dedi.

Osmaniye - Anka