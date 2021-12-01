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1 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı

01 Aralık 2021, Çarşamba 09:32
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gereken kış lastiği uygulaması bugün itibarıyla başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimlerince yapılıyor.

Denetimler başladı

Bugün başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle, ekipler kentlerin giriş ve çıkış noktalarında denetim yapıyor.

Ekipler özellikle yolcu taşımacılığı yapan sürücüleri kış lastiği takmaları konusunda uyardı. Trafik ekipleri, kurallara uymayan ticari araçların trafikte seyretmelerine izin verilmeyeceğini söyledi.

1 Nisan 2022'ye kadar devam edecek

Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Nisan 2022'ye kadar devam edecek.

Kurala uymayan araçların sürücülerine 846 lira ceza kesilecek. Kış lastiği takmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2022 itibarıyla güncellenecek.

Sıcaklık 7 derecenin altına düştüğünde geçilmeli

Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü andan itibaren kış lastiğine geçilmesi gerekiyor. Kış lastikleri, 7 ile eksi 40 derece arasındaki sıcaklıklarda sertleşmeyi önleyen yumuşak bir bileşime ve karlı, buzlu yollarda tutunmayı artırıcı sırt desenlerine sahip bulunuyor.

Kış lastiği, soğuk havalarda yaz lastiğine oranla yüzde 50 daha iyi yol hakimiyeti sağlıyor, fren mesafesini de yüzde 50'ye kadar kısaltıyor.

Lastik değişim ücreti 80 liradan başlıyor

Kış lastiği değiştirme ücreti 80 liradan başlıyor. Lastik oteli hizmeti kullanım ücreti, lastik değişimi de dahil 200-250 lirayı buluyor.

Otomobillerde kış lastiği fiyatlarının ebatlarına göre değişiklik gösteriyor. Türkiye'de en çok kullanılan ebat olan 205/55 R16 ölçüdeki kış lastikleri 400 ile 800 lira fiyat aralığında satışa sunuldu. Lastik sökme takma ücretleri, binek araçlar için 80-120 lira, SUV ve hafif ticari araçlar için 100-150 lira aralığında değişiyor.

Lastik oteli bedeli ise 4 lastik için ortalama 100-120 lira düzeyinde uygulanıyor. Birçok bayide, söküm takım ve lastik oteli hizmeti paket olarak veriliyor ve bu iki hizmet 200-250 liraya sağlanıyor.

Etiketler: zorunlu kış lastiği uygalaması
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