"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 ARALIK 2023 PAZAR - YIL: 54

Kokonalar ve kokinalar

Zeynep ÇAKIR
24 Aralık 2023, Pazar
Geçenlerde Sakıp Sabancı Müzesi’ni ziyaret ettik.

Osman Hamdi Bey’in bir eserinin ismi Kokona Destina idi. Destina Osman Hamdi Bey’in evinde çalışan bir hizmetli imiş ve hayatın her kesitinden eserler veren ressam, kişi portrelerinde de çalışmış.

 Kur’an Okuyan Adam, İstanbul Hanımefendisi, Kaplumbağa Terbiyecisi, eşi Naile Hanım gibi statüsü, mesleği birbirinden çok farklı insan manzaralarını neredeyse canlı tasvir ederek, eskiyi resim diliyle günümüze hediye etmeyi başarmış.

Kokona Destina portresinde içerikten çok başlık dikkatimizi çekti.

Nasıl çekmesin.. Eski kültürde Müslüman ahali Hristiyan hanımlara ‘kokona’ diye hitap edermiş. Tabii ki yerli teba olanlara, -mesela Fransız bir mürebbiye ya da öğretmen diyelim- ona hitap şekli belli; madam ya da matmazel...

Kokona normal bir hitap şekliyken, zaman içinde avamın dilinde biraz alaycı bir lâkaba dönüşmüş.

Abartılı makyaj, rüküş bir giyim, komik bir saç şekli mi gördü biri; “ayyy ne o kokonalar gibi olmuş” dediği gibi. Hatta çok takıp takıştıran, süslenip püslenene de az kokoş değilsin haaa diyerek kelimeyi iyice argolaştırıp, muhatabına ince ayar verilmesi gibi.

Demem o ki; dün bir aidiyet tanımlaması olan kokona, bugün hakaretâmiz bir yakıştırmaya dönüşebiliyor. Bu örnekte olduğu gibi.

Maalesef toplumumuzda bu tutum çok yaygın.

Kimi yörük kelimesini kaba saba, görgüsüz manasında kullanırken, öteki, ‘Allah’ın lazı’ derken kastettiği mânâ aynı.

Müzenin bahçesinde çektiğim fotoğraflardaki çiçekleri ben kokinalara benzettim. Bugünlerde yılbaşı çiçeği olarak pek revaçta olan kokinalara bu manayı yükleyen de Osmanlı teb’ası Rumlar...

Rum hanımlar yılbaşı hazırlıklarının bir parçası olarak evlerini kokinalarla süslermiş, şans getirmesi umuduyla.

Zira ona şans çiçeği denirmiş. Ve aslında iki ayrı çiçeğin birleşmesinden oluşan epey zahmetli de bir çiçek.

Hasılı bugün bir Rum hanıma kimse kokona diye hitap etmez, hakaret içerir, yakışık almaz diye.

Peki bir Rum âdetini evinin içinde şans getirsin diye süslemek yakışık alır mı?

Kokona nasıl bir aidiyet ünvanı idiyse, geçmişte kalsın. Evet, kokina güzel bir çiçek ama o güzellikle doğada kalsın.

Kokinalara benzetilecek bir şey varsa, o da Filistin bayrağıdır. Yeni yılda akan kan dursun da, ülkelerinde özgürce ve sulh içinde dalgalansın diye.

Özentiliğe hiç bir zaman geçit vermeyen İslami hassasiyetimizin gereği, Noel kutlamalarından vazgeçen batıdaki duyarlılığın ve özenin daha fazlası, bu yılbaşında ülkemizde olsun. Kokonalaşmanın da, kokinalaşmanın da alemi  yok!

Okunma Sayısı: 344
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ateşkes diyemediler

    6 askerimiz daha şehit oldu

    Abbas: Gazze Filistin’in ayrılmaz bir parçasıdır

    İlaca zam için vatandaşın sağlığıyla oynuyorlar

    Netanyahu’nun işgal planına hayır

    Cumhurbaşkanlığı sistemi en büyük beka sorunu

    Yüreğimiz yine yandı: 6 şehit

    Çocuklarda “RSV” vakaları arttı

    İsrail, Gazze’ye 2 bin kiloluk bombalarla saldırdı

    Blinken, İsrail Savunma Bakanı Gallant ile görüştü

    "Rusya'ya ait 3 Su-34 savaş uçağı düşürüldü"

    Marmara Denizi, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'e uyarı

    İsrail basını: İsrail Gazze'ye kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor

    Marapi Yanardağı patlaması nedeniyle Batı Sumatra'daki havalimanı kapatıldı

    KHK mağduriyeti büyük bir sosyal yaraya dönüştü

    "Gazze'de hiçbir yer güvenli değil"

    Gazze'nin kuzeyi moloz yığınına döndü

    İnsan hakları ‘insan onuru’ üzerine bina edilmiştir

    Macron: Ateşkesten çalınan her gün, gelecekten çalınıyor

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Yemyeşil yolun suçluları ve günahkârları
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İnsanlığın ortak paydası: Risale-i Nur
    Misbah ERATİLLA

    Halil Ağa’nın vicdanı
    Zeynep ÇAKIR

    Kokonalar ve kokinalar
    Faruk ÇAKIR

    Faiz ‘kötü’ olmaktan çıktı mı?
    Risale-i Nur'dan

    Çok zâhirî musibetler var ki İlâhî birer ihtardır
    Adnan NACİR

    Gündemans
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Ateşkes diyemediler
    Sami CEBECİ

    İslâm birliğini kurmanın tam zamanı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.