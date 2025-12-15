"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 ARALIK 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Yıkılır gider

Abdil YILDIRIM
15 Aralık 2025, Pazartesi
ŞİİR

Ömür caddesinde ilerledikçe,

Yollar kıvrım kıvrım bükülür gider.

Hayat çarkı ağır ağır döndükçe,

Anılar maziye dökülür gider.

 

Kervan yol alırken ıssız seherde,

Yolculuk bitecek kim bilir nerde,

Oyun sona erer, kapanır perde,

Aktörler sahneden çekilir gider.

 

Öyle bir nizam ki, inceden ince,

Zerreler zikreder kendi dilince,

Ruh sultanı ten tahtından inince,

İnsan denen saray yıkılır gider.

 

Gölgeler kaybolur güneş batarken,

Kor gibi bulutlar ufku tutarken,

Karlı dağlar son ışığı yutarken,

Takvimden bir yaprak sökülür gider.

 

Ey insan âcizsin, dayan Allah’a,

Bu fırsat eline geçmez bir daha,

Bu dünyada yüz verirsen günaha,

Kabirde peşine takılır gider.

Okunma Sayısı: 200
