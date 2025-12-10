ŞİİR

Ana kucağında başlar yolculuk, Okunan ilk ezan kulakta kalır. Gönül saksısında çiçektir çocuk, Sevgiyle beslenir, ayakta kalır. Yaşanası yıllar ne de tez geçer, En güzel rüyalar kundakta kalır, Çığlıklar kesilir, oyunlar biter, Öksüz oyuncaklar sokakta kalır. Gurûba inerken ömür güneşi, Emeller, arzular, uzakta kalır, Söner gönüllerde sevda ateşi, Eski nakaratlar dudakta kalır. Son ışıklar son tepeyi aşınca, Göz ufukta, gönül şafakta kalır, Başaklar sararıp olgunlaşınca, Toprağa düşer de toprakta kalır.

Okunma Sayısı: 193

