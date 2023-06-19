Mekke’de kalbe düşen ilhamdan

Hamdolsun Rabbimden bir davet aldım,
Lebbeyk diye diye uymaya geldim.
Sevinçle ağladım, sürurla doldum,
Resulü yakından duymaya geldim.
Terkedip dünyanın rezaletini,
İhlâsla tutarak Hakkın yolunu,
N’olur kabul eyle mücrim kulunu,
Kapından bir Kıtmir olmaya geldim.
Essalamü aleyk, ya Resullallah.
Diyerek huzura vardım bir sabah,
Kavuştum Ravzana elhamdülillah,
Kokundan bir nefes almaya geldim.
Bir dal olsam kılıncını astığı,
Hicret yollarında ayak bastığı,
Resül-Ekremin kucakladığı,
Küba’da bir kerpiç olmaya geldim.
Bir od düştü yüreğime yanarım,
Susadıkça zemzem içer kanarım,
Hasretinden gece gündüz dönerim,
Beytinde pervane olmaya geldim.