Ramazan Şiirleri

Rahmetinden mahrum etme Allah’ım, İman ve kalbime, Kur’ân aşkına. Âciz bir kulunum, çoktur günahım, Affet Rabbim, iki cihan aşkına. Rahmansın, Rahimsin, Kerimsin Haksın, Şerikin yok, bir Kadir-i Mutlaksın, Gözümüzden gaflet perdesi kalksın, Habibim dediğin Sultan aşkına. Münezzehsin zamandan ve mekândan, Hazır ve nâzırsın her yerde her an, Saadete erer ismini anan, Mağfiret et, zaman mekân aşkına Mübarek orucun lezzeti için Kadir gecesinin izzeti için, Gönlümü aç, iman hizmeti için, Recep, Şaban ve Ramazan aşkına.

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