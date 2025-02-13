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13 ŞUBAT 2025 PERŞEMBE - YIL: 55

Ben varım Yarabbi!

Abdil YILDIRIM
13 Şubat 2025, Perşembe

Bu gece mübarek Leyle-i Berat, 

Bu gece mü’mine büyük bir fırsat, 

Geceler içinde elmas bir gece, 

Öyle bir elmas ki, otuz bin karat. 

A.Y. 

Allah’ım, bu gece münasebetiyle rahmet ve cemalinle yeryüzüne tecelli edip, “yok mu benden af isteyen mağfiret edeyim” diyorsun! 

Ben varım Yarabbi! Bu  âciz ama günahkâr, fakir ama haddini bilmeyen, zelil ama farkında olmayan kulun, perişanlığı ve pişmanlığıyla bu gece kapına geldi, bütün kusur ve günahlarıyla huzuruna vardı, Senden  affını talep ediyor, ne olur affeyle!  

“Yok mu rızık isteyen rızık vereyim” diyorsun. 

Ben varım Yarabbi! Senin verdiğin ve vereceğin her türlü nimetlere, ihtiyacım var. Teneffüs etmek için havaya, beslenmek için gıdaya, suya, karanlıktan kurtulmak için ışığa muhtaç olduğum gibi, ahirette de bunlara ihtiyacım olacak. Bütün aczim ve fakrımla huzurundayım. Dünyada ve ahirette vereceğin bütün nimetlere, rızıklara muhtacım, her iki dünyada rızkımı bol ve bereketli eyle! 

“Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim” diyorsun. 

Ben varım Yarabbi! Maddî hastalıklarım olduğu gibi, bundan çok daha tehlikeli manevî hastalıklarım var. Benim manevî hastalıklarım, Eyyub Aleyhisselam’ın hastalıklarından daha korkunç. Üstadımın tabiriyle, “iç dışa, dış içe bir çevrilsek, Hazret-i Eyyub’dan daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz.” Maddî ve manevî pek çok dertlere düçar olmuşum, sen yardım etmezsen, şifa vermezsen, helâk olurum, şifa ver Yarabbi! 

“Yok mu, musibete uğrayan, ona selamet vereyim? diyorsun. 

Ben varım Yarabbi! Dünyanın cazibesi, nefsimin istibdadı, şeytanın vesvesesi, birer musibet olarak beni taciz ediyorlar. İmanımı çalmak istiyorlar. Ben bu âciz halimle, zayıf bedenimle tek başıma bunların üstesinden gelemiyorum, yardımına muhtacım, yardım et Yarabbi! 

“Yok mu başka isteği olan?” diyorsun. 

Ben varım Yarabbi! 

Teneffüs ettiğim havaya, içtiği suya, yediğim gıdaya, güneşe, yıldıza aya, yaşamak için ihtiyacım olan her şeye muhtacım. İhtiyaçların pek çok, ihtiyarım ise çok kısa.  

Sen vermezsen ben hiç bir ihtiyacımı karşılayamam, bu kadar zorluklara karşı koyamam. İnayetini, siyanetini ve mağfiretini istiyorum.

Ver Yarabbi, Sen benim ihtiyacımı benden iyi bilirsin.  

Ver Yarabbi! Dünyada ve ahirette lazım olacak bütün nimetlerine muhtacım. 

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