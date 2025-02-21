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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ŞUBAT 2025 CUMA - YIL: 56

Yeni Asya

Abdil YILDIRIM
21 Şubat 2025, Cuma
ŞİİR

21 Şubat’ta açılan gülsün,

Okunur yüzünde Nur Yeni Asya.

Risale-i Nur’a âşık bülbülsün,

Seni incitemez har Yeni Asya.

 

Yola çıktın sıddık ihlâsı ile,

İslâm meşvereti, şurası ile,

Arkanda Üstadın duası ile,

Haksızlığa göğüs ger Yeni Asya.

 

Mayan paktır, çünkü Nur var özünde,

Yürüyorsun Gündüzalp’in izinde,

Mehmet Kutlular hiç dönmez sözünde,

Göğsü iman dolu er Yeni Asya.

 

Zulüm karşısında kısılmaz sesin,

Ümidisin, mazlum, mağdur herkesin,

Matbuat içinde çiçek gibisin,

Sende bir câzibe var Yeni Asya.

 

Düsturundur istikamet, istikrar,

Bu düstura uygun yazar her yazar,

Arkanda pür ihlâs bir cemaat var,

Hakta sebat eyle, dur Yeni Asya.

 

Ne günler yaşadık, ne günler gördük,

Darbeler, diktalar, zulümler gördük,

Zincire vurulan bülbüller gördük,

Paslı zincirleri kır Yeni Asya.

 

Hep demokrasinin yanında oldun,

Bütün darbelerden nasibin aldın,

Tam dört yüz yetmiş gün kapalı kaldın,

Senden ayrı kalmak zor Yeni Asya.

 

Tekel endişesi Nurlar’ı sardı.

Senin azmin bu kuşatmayı yardı,

Sen put kırdın, diğerleri pot kırdı,

Risale-i Nur’a sur Yeni Asya.

 

Tabib oldun, tespit ettin dertleri,

Teşhis ettin gövdedeki kurtları,

Bundan sonra devrilecek putları,

Biz görmesek de sen gör Yeni Asya.

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