"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Mühim bir zatın yüzüne savrulan kâmilâne söz

Abdülbakî ÇİMİÇ
16 Ağustos 2021, Pazartesi 00:21
Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler (121)

“Ne mümkün zulm ile, bîdâd ile imha-i hürriyet?
Çalış, idraki kaldır, muktedirsen âdemiyetten!”  1

Namık Kemal

Bu şiir 1867 yılında Sultan Abdülaziz döneminde yazılmıştır. Şiirde hürriyet, eşitlik, milliyet, adalet gibi kavramlar işlenmiştir. Şair, bu şiirinde devrin idarecilerine de çok sert eleştiriler yöneltmiştir. Bu sert tavır biraz da Namık Kemal’in yapısından kaynaklandığı söylenebilir. O, mücadeleci, kararlı ve biraz da sert bir kişiliğe sahiptir. Şairin bu kişiliği, ister istemez şiirine de yansımıştır. Hürriyet Kasidesi, Tanzimat dönemi yazarlarından Namık Kemal’in hürriyet, özgürlük vatan ve millet gibi konuları işlediği en çok bilinen eserlerinden biridir.

Bediüzzaman, Yirmi İkinci Lem’a’da Sultan Abdülhamid’in ismini zikretmeden, Sultan Abdülmecid’e karşı yazılmış bir şiiri bir münasebetle kaydederken şöyle der: “Evet, şu hürriyet perdesi altında müthiş bir istibdadı taşıyan şu asrın gaddar yüzüne çarpılmaya lâyık iken ve hâlbuki o tokada müstahak olmayan gayet mühim bir zatın yanlış olarak yüzüne savrulan kâmilâne şu sözün, ‘Ne mümkün zulm ile, bîdâd ile imha-i hürriyet? Çalış, idraki kaldır, muktedirsen âdemiyetten!” 2 Bu şiirin yazılma tarihi olan 1867 dikkate alındığında, o dönemde padişah Sultan Abdülaziz’dir. Amma şiir Sultan Abdülaziz sonrasında özellikle hürriyet ve meşrûtiyet ilân edildikten sonra Abdülhamid’e yönelik kullanılmış olmalıdır. Ancak Sultan Abdülaziz döneminde de Monarşi yönetiminden kaynaklanan istibdat uygulamaları olduğu da unutulmamalıdır. Özellikle Genç Osmanlılar hareketi bu dönemde başlamıştır.

Bu beyan ile Bediüzzaman Hazretleri, Sultan Abdülhamid’i “gayet mühim bir zat” şeklinde tavsif ederek, ona karşı yazılan aşırı tenkitlerin ve hücumların adalet-i mahza terazisinde tartılması gerektiğine dikkat çeker. Sultan Abdülaziz devrinde yazılan şiir, tekrar Abdülhamid’in zayıf ve hafif istibdat döneminde istimâl edilmiş olmalı ki, Bediüzzaman hakikat terazisinde tartarak meseleye yaklaşmıştır. Gelen kısımlar da bunu teyid ediyor. “Eski Said, bazı dâhî siyasî insanlar ve hârika ediblerin hissettikleri gibi, çok dehşetli bir istibdadı hissedip ona karşı cephe almışlardı. O hiss-i kable’l-vuku’ tabir ve tevile muhtaç iken bilmeyerek resmî, zaîf ve ismî bir istibdad görüp ona karşı hücum gösteriyorlardı. Halbuki onlara dehşet veren, bir zaman sonra gelecek olan istibdadların zaîf bir gölgesini asıl zannederek öyle davranmışlar, öyle beyan etmişler. Maksad doğru, fakat hedef hata.” 3 Ayrıca “Zannederim, asr-ı âhirde İslâm ve Türk hürriyetperverleri, bir hiss-i kable’l-vuku ile bu dehşetli istibdadı hissederek oklar atıp hücum etmişler. Fakat çok aldanıp yanlış bir hedef ve hata bir cephede hücum göstermişler.” 4

Yukarıdaki ifadeleri de dikkate aldığımızda, şu hürriyet perdesi altında(ki II. Meşrûtiyet perdesi altındaki hürriyet kastediliyor olmalı) müthiş bir istibdadı taşıyan şu asrın gaddar yüzüne (1920’den sonra gelen dehşetli ve mutlak istibdat şu asrın gaddar yüzü olarak ifade edilmiş olmalı) çarpılmaya lâyık iken (ilgili şiir istibdad-ı mutlakın gaddar yüzüne çarpılmaya lâyık bir şiir iken) ve hâlbuki o tokada müstehak olmayan (bu şiirdeki şiddetli tenkide muhatap olmayan) gayet mühim bir zâtın (II. Meşrûtiyetin hürriyet perdesi altında, hürriyeti perde yaparak Abdülhamid’e) yanlış olarak yüzüne savrulan (lâyık olmadığı halde bu şiir ile Abdülhamid’in yüzüne savrulan) kâmilâne şu sözü Bediüzzaman veciz bir şekilde izah etmiş olmalı. Çünkü “zayıf, resmî, zaîf ve ismî bir istibdad” uyguladığı için Abdülhamid’e hücum edilmiştir. Bediüzzaman ise Abdülhamid’in şahsına yapılan bu hücumları tadil etmiştir. Mesele Bediüzzaman’ın şu ifadelerinde de açıkça tasrih ediliyor: “Şedit bir istibdat ve tahakküm, cehalet cihetiyle şimdi hükümfermadır. Güya istibdat ve hafiyelik tenâsuh etmiş (Göç etmiş). Ve maksat da Sultan Abdülhamid’den istirdad-ı hürriyet (hürriyeti geri istemek) değilmiş. Belki hafif ve az istibdadı (Abdülhamid dönemini), şiddetli ve kesretli yapmakmış!” 5

Bazı sözlerin muhatabı sonradan ortaya çıkabiliyor. Bazı sözler de söylendiği zamana bakmıyor, her zaman turfanda gibi tazeliğini muhafaza ediyor. Tarih tekerrür ettiğinden muhataplara da tekrar tekrar bakabiliyor. Şiir 1867’de yazılmış, dönem Sultan Abdülaziz zamanı. Ancak şiirdeki sözler Sultan Abdülhamid’in zayıf istibdadına savrulmuş olsa da, şu asrın mutlak istibdatlarının yüzüne çapılmaya tam lâyık görünüyor.

Bir başka açıdan değerlendirme yapılacak olursa “Gayet mühim bir zatın yanlış olarak yüzüne savrulan kâmilâne şu sözün” ifadesinde “yüzüne savrulan” ifadesi bizzat Sultan Abdülaziz’i göstermesi de mümkündür. Çünkü “yüzüne” bizzat demektir. Sultan Abdülhamid’e ise “kinâen” bakıyor olmalı. Şiddetli ve mutlak istibdada ise “remzen, işareten ve hakîkaten” tam bakar ve tasrih eder denilebilir.

Dipnotlar:

1- Lem’alar, 2013, s. 410. 2- Lem’alar, 2013, s. 410. 3- Kastamonu Lâhikası, 2013, s. 93. 4- Şuâlar, 2013, s. 938. 5- Eski Said Dönemi Eserleri (Divan-ı Harb-i Örfi), 2013, s. 144.

Okunma Sayısı: 324
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Karadeniz'de vefat sayısı 64'e yükseldi

    Fenerbahçe galibiyetle başladı

    Taliban Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi: ''Bu kadar çabuk beklemiyorduk''

    Türkiye'de salgın gündemiyle son 24 saat

    Taliban Kabil'de - Afganistan İçişleri Bakanlığı: Müzakerelere başlanacak

    Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türklerin Kabil Büyükelçiliğine bilgi vermesini istedi

    Kars'ta da sel nedeniyle zor saatler yaşandı

    Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Bozkurt'ta son durum?

    Haiti'deki depremde 304 kişi öldü

    HES'in patladığı iddialarına ilişkin DSİ'den açıklama

    Düşen yangın söndürme uçağında 3'ü Türk 8 çalışma arkadaşımızı kaybettik

    Koca: Düşük riskli il sayımız 26'ya yükseldi

    Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'e kuvvetli yağış uyarısı

    Sel afetinde vefat sayısı 57'ye yükseldi

    Plansız yapılaşmaya karşı uyarı

    İklim krizinde geri dönülmez noktadayız

    Hala ders almayacak mıyız?

    Müslümanları hedef alan kanuna büyük tepki var

    Eğitim yok edildi

    “Kaynağı belirsiz 9,6 milyar dolar geldi”

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Zalimlere meylin ateşi bize dokundu!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Said ZEKİ

    Ya bize ‘şuncu’ ‘buncu’ derlerse!
    Süleyman KÖSMENE

    Küllî duâ
    Yeni Asya'dan Size

    Hizmette müfritane irtibat ve meşveret
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Mühim bir zatın yüzüne savrulan kâmilâne söz
    Mehmet KARA

    Eğitim sistemi “sıfır” çekti!
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Musîbetler karşısında Üstad’ın tavrı
    Risale-i Nur'dan

    Şu dâr-ı dünyadaki musîbetler, belâlar...
    İlimdar Kaya

    Bediüzzaman ve Yeni Asya

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.