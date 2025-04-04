"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 NİSAN 2025 CUMA - YIL: 56

Hakikat dersi, Risale-i Nur

Abdurrahman ÖNBAŞ
04 Nisan 2025, Cuma
Kur’ân-ı Kerîm, insanlığın dünya ve ahiret saadetini temin eden İlâhî bir kitaptır.

Asırlardır büyük âlimler onun mana derinliklerini tefsir etmiş ve insanlığa rehberlik etmişlerdir. Ancak onun döneminin insanı, içinde barındırdığı şartlara ve ihtiyaçlara göre Kur’ân’ın hakikatlerine yeni izahlar koymuştur. İşte bu ihtiyaca en güçlü cevap veren eserlerden biri de Risale-i Nur Külliyatı’dır.

Bediüzzaman Said Nursî’nin kaleme aldığı Risale-i Nur, Kur’ân’ın hakikatlerini akıl, mantık ve fen ile izah eden, iman esaslarını kuvvetlendiren bir tefsirdir. Klasik tefsirlerden farklı olarak, daha çok Kur’ân’ın imanî ve marifetullah hakikatlerini ön plana çıkartan Risale-i Nur. Özellikle Allah’ın varlığı ve birliği, ahiret inancı, kader inancı, peygamberlik ve Kur’ân’ın mu’cizeliği gibi konuları, aklî ve mantıkî delillerle izah etmiştir.

Risale-i Nur, asrın insanlarına hitap eden bir iman dersidir. Çağın getirdiği şüphe ve inkâr dalgalarına karşı, Kur’ân’ın sarsılmaz hakikatlerini delillerle ortaya çıkarmıştır. “Bu zaman, iman kurtarma zamanıdır”1 diyen Bediüzzaman Said Nursî, eserlerinde Kur’ân’ın hakikatlerinin akıl ve kalp sağlığı içinde nasıl okunduğuna da değinmiştir.

Kur’ân’ın nurunu çağımıza taşıyan Risale-i Nur, bir tefsirden öte, bir hakikat dersidir. Bu eserleri okuyanlar, Kur’ân’a daha şuurlu bir nazarla bakarlar, imanlarını tahkikî hale getirir ve hayatlarına İslamî bir şuur kazandırırlar. İşte bu yüzden Risale-i Nur, yalnızca bir kitap değil, Kur’ân’ın manevî bir mu’cizesidir.

Bediüzzaman Hazretleri, Risale-i Nur’u “manevî bir tefsir”2 olarak tarif eder. Çünkü bu eserler, doğrudan Kur’ân’ın nurunu yansıtan ve onu çağımızın insanlığına uygun bir şekilde dile getiren bir rehberdir. Klasik tefsirler, genellikle lafız ve dil bilgisi üzerine yoğunlaşırken, Risale-i Nur, Kur’ân’ın ruhunu, özünü ve hakikatlerini insanlara aktaran bir tefsirdir.

Bugün insanların en büyük kazancı, imanını tahkikî hâle getirmek ve Kur’ân’ın mesajını doğrulayabilmektir. Risale-i Nur, bu ihtiyaca en güçlü şekilde cevap vermektedir. Okuyan herkes, Kur’ân’ın mu’cizeliğine, iman hakikatlerine ve İslâm’ın derin manalarını daha iyi anlama imkânına sahiptir.

Bu yüzden Risale-i Nur, sadece bir kitap dizisi değil, Kur’ân’ın asrımıza yansıyan bir nurudur. Onu okuyanlar, Kur’ân’ı daha iyi anlar, imanlarını güçlendirir ve hayatlarını bu hakikatler doğrultusunda şekillendirirler.

Dipnotlar:

1- Mesnevî-i Nuriye, Onuncu Risale. 

2- Şualar, On Dördüncü Şua

Okunma Sayısı: 332
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistin ölüyor sessiz kalmayın! - Soykırıma ortak olmayın, yargılanırsınız! - Avrupa değerleri nerede?

    Türkiye asbest riski altında

    Yüzyılın en kötü kızamık salgını kapıda

    Türkiye “ev genci” sayısında OECD şampiyonu

    Trump’ın vergi kararı piyasaları sarstı

    'ENAG ile TÜİK arasındaki fark iki katına ulaşmış durumda'

    Enflasyonun belgesi

    Baba ile kızın başına gelenler

    Göztepe, Beşiktaş'ı eledi

    Kendinizden utanmalısınız!

    Ekmek israfı iklimi etkiliyor

    Gazze’de akan kan durmuyor

    Tehlikeli bir tırmanış

    Suriye'ye de saldıran İsrail 9 sivili öldürdü, çok sayıda sivili de yaraladı

    Tekstilde kriz derinleşiyor

    Avustralya'da son 50 yılın en büyük sel felaketi: Yüz bin hayvan telef oldu

    Macaristan, Netanyahu'yu tutuklayamadı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden ayrılacağını açıkladı

    5 günde 47 kişi öldü, 5743 kişi yaralandı

    Almanya: Trump ticaret düzenine saldırıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    18. Risale-i Nur Kongresi 13 Nisan'da Ankara’da yapılacak
    Faruk ÇAKIR

    Enflasyonun belgesi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Baba ile kızın başına gelenler
    Ahmet BATTAL

    Mazide ve istikbalde din ve siyaset
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bediüzzaman ve sivil toplum
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Şükrü BULUT

    Mikail Yaprak Ağabey… Ve bereketli bir ömrün ardı sıra…
    Osman ZENGİN

    Risale-i Nur tefsirli Kur’ân meali
    Risale-i Nur'dan

    Bir ilm-i hakikat hazinesi: Risale-i Nur Külliyatı
    Ali FERŞADOĞLU

    Yeni Asya’nın yayın esaslarından bazıları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.