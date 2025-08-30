İslâm, adaletin ve kardeşliğin dinidir

ABDURRAHMAN ÖNBAŞ S. ALP ÖZCAN

İçinde bulunduğumuz dünyada farklı düşünceler, inançlar ve yollar var. Herkes kendince bir hakikat arayışı içinde. Ama biz biliyoruz ki, hakikatin ölçüsü insanların fikirleri değil, Allah’ın gönderdiği dindir. Kur’ân-ı Kerîm’de açıkça buyuruluyor: “Şüphesiz Allah katında din, İslâm’dır.” 1

İslâm, sadece belli bir topluluğun dini değildir; bütün insanlığa gönderilmiş evrensel bir mesajdır. Çünkü İslâm demek, Allah’a teslimiyet demektir. İnsan, kâinatın yaratıcısını tanıyınca, hayatın asıl anlamını da bulmuş olur. Eğer İslâm olmazsa, dünya boş ve anlamsız bir yer hâline gelir.

Risale-i Nur’da da sıkça vurgulandığı gibi, “Bu zamanda en büyük bir ihsan, bir vazife, imanını kurtarmaktır, başkaların imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır.”2 İman, sadece bir fikir veya gelenek değil; insanın kalbine huzur, aklına nur, hayatına ise istikamet veren ilahî bir ışıktır. Biz gençler olarak bunu hissediyoruz. İslâm bize kim olduğumuzu, nereden gelip nereye gittiğimizi öğretiyor. Ve görüyoruz ki, insanlığın gerçek kurtuluşu sadece İslâm’dadır.

Bugün insanlık büyük bir bunalım içinde; savaşlar, haksızlıklar, adaletsizlikler her yerde. Oysa İslâm, adaletin, merhametin ve kardeşliğin dinidir. Risale-i Nur’ da denildiği gibi “Nefsini ıslâh etmeyen, başkasını ıslah edemez.”3 Biz Müslümanlara düşen görev, bu hak dini önce hayatımızda yaşamak, sonra da güzel bir dille etrafımıza ulaştırmaktır.

Allah’ın katında hak olan tek din İslam’dır. Ve bu din, bütün insanlığa bir kurtuluş çağrısıdır. Ne mutlu bu çağrıya kulak verip imanla yaşayanlara…

Bugün modern çağın sunduğu imkânlar ve teknolojiler, insanları hakikate daha kolay ulaştırabilecek araçlar haline gelmiştir. Fakat aynı zamanda bu imkânlar, yanlış inançları, sapkın ideolojileri ve boş felsefeleri de hızla yaymaktadır. Böyle bir zamanda bizlere düşen en önemli vazife, İslâm’ın hakikatlerini hem kendi hayatımızda tatbik etmek, hem de başkalarına doğru bir şekilde anlatmaktır. Çünkü İslâm sadece bir inanç sistemi değil, aynı zamanda insanın kalbine huzur, toplumlara barış, milletlere kardeşlik getiren ilahî bir nizamdır. Eğer Müslümanlar bu dini hakkıyla temsil ederlerse, dünyada pek çok yaralı kalbe merhem olunabilir. Her Müslüman, bulunduğu çevrede İslâm’ın bir temsilcisi olduğunun şuuruna varmalı ve yaşantısıyla bu daveti görünür kılmalıdır.

İslâm’ın hakikatini kabullenmek, yalnızca dünya hayatında bir huzur kaynağı olmakla kalmaz; aynı zamanda ahirette ebedî saadetin de anahtarıdır. Zira insan, sınırlı bir ömür için yaratılmamıştır; ebediyet arzusu onun fıtratına konulmuştur. İşte bu ebedî saadeti sağlayacak olan tek yol, Allah’ın katında hak din olarak kabul edilen İslâm’dır. Kim bu dine sarılırsa, kalbine iman nuru yerleşir, hayatı anlam kazanır ve ölümü dahi bir başlangıç bilir. Bu yüzden biz gençlerin en büyük hedefi, imanımızı kuvvetlendirmek, İslâm’ın güzelliklerini yaşamak ve başkalarına ulaştırmaktır. Çünkü dünya geçicidir; bâkî olan ise imanla kazanılan ahiret yurdudur. Ne mutlu bu şuurla yaşayan, İslâm’ın hakikatini hayatına rehber edinenlere. Vesselâm.

Dipnotlar:

1-Âl-i İmrân: 19.

2- Tarihçe-i Hayat, s. 495.

3- Sözler, 21. Söz.