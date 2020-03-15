Sinsi ve hızlı bir şekilde dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs’ten, sonunda Türkiye de nasibini aldı. Ülkemizde rastlanan ilk virüs vak’ası 11 Mart’ın ilk saatlerinde Sağlık Bakanı tarafından açıklandı ve böylece “koronametre” çalışmaya başladı. Bu açıklama, öncesinde süregelen tartışmaları bitirmediği gibi yeni tartışmalara da yol açtı.

Doğumuzdaki ve batımızdaki ülkelerde virüs vak’aları görülürken, bizde görülmediğinin söylenmesini şüpheyle karşılayanlar vardı. Ne yaniydi, Çin’den yola çıkıp her yana dağılan virüs İran’a gelmiş, yüzlerce kişinin ölümüne sebep olmuş ve sonra bizi atlayarak Yunan ellerine uğramış ve soluğu İtalya’da mı almıştıydı? Bu işte kesin başka bir iş vardıydı, belki de yüzlerce gerçekleşen ölüm vak’ası halktan gizleniyor olabilirmişti. Biraz daha iyimser olanları, virüs tesbiti için kullanılan kitlerin düzgün çalışmıyor olabileceğini ve bu sebeple daima yanlış sonuçlar verdiğini iddia ediyordu. Çernobil mini dizisinde patlayan reaktör sonrasında düşük ölçekli ve düzgün ölçüm yapamayan dozimetrelerde daima 3.6 röntgen sonucunun görünmesi gibi... Nitekim, İngiltere’den gelip, İstanbul üzerinden Singapur’a giden bir yolcunun virüs taşıdığı ortaya çıktığında bu şüphe kuvvet kazanmıştı. Türkiye tarafı bu yolcunun sadece 22 dakika İstanbul Havalimanı’nda kaldığını söyleyerek kendisini savundu. Bu meselede şaşılacak hususun, büyüklüğü ve organizasyonu sebebiyle havaalanının sadece 22 dakikada geçilmesi olduğunu söyleyebiliriz.

Karşı iddia olarak, bu topraklarda yaşayan insanların genetik olarak virüse dirençli olduğunu söyleyenler oldu. Kimi de abdestli namazlı memlekete virüslerin yaklaşamayacağını öne sürüyordu.

İDDİALAR... İDDİALAR...

Şimdi iddialara teker teker bakalım: Demokrasimiz istenen seviyede olmasa ve sürekli aldığı yaralarla bitap düşse de, yöneticilerimiz Çin ve İran’dakilerden daha mı totaliter ki, onların yapamadığını yapsın ve virüs vak’alarını tamamen kamufle etsin? Yahu, akrabalık ilişkilerinin çok gelişmiş olduğu memleketimizde yüzlerce kişinin vefatı virüsten olacak da, bilindiği halde kimse ile paylaşılmayacak, mümkün mü? Her cepte telefon ve her telefonda kamera ile internetin olduğu 2020 Türkiye’sinde böyle bir olayı uzun süre boyunca kimse saklayamaz.

“Kaç para ülenn bi’ kit?”

Virüs teşhis kitlerinin hatalı sonuçlar verebileceği ihtimali olsa bile, böyle hayatî bir konuda sağlık personeli ihmalkârlık yapsa kendi hayatını da riske atacaktır. Kaldı ki, ünlü filozof İbrahim Tatlıses’in bir Türk filminde söylediği gibi “kaç para ülenn bi’ kit?” Öte yandan, virüs zengin-fakir, âlim-cahil, soylu-köylü ayırımı yapmadan, kimsenin dinî inancını sorgulamadan, uygun fizikî şartları bulduğu her bünyeye yerleşir.

Başka ülkelerdeki virüsün yayılma hızı ve tehlikesi ülkemizden dikkatlice izleniyor olmasına rağmen, bizde görülmeden önce hiçbir tedbir almayan vatandaşımız, resmî virüs ilânı ile panik havasına girdi. Gerçekten ihtiyacı olup olmadığına bakmaksızın makarna başta olmak üzere kuru gıda, temizlik maddesi ve maskeye hücum eden vatandaşlar, bu malzemeleri stoklayıp fiyatlarını fahiş bir şekilde arttıran fırsatçılar haberlere konu oldu. Vatandaş kendisinden birçok bilginin saklandığını düşünüyor olmalı ki en kötü şartlara kendini hazırlama ihtiyacı hissediyor. İktidar medyasında biri, yakın zamana kadar tutuklu bulunan ve yurtdışına çıkış yasağı bulunan muhalefet partisi mensubunun İran’a gidip bilerek virüsü Türkiye’ye getirdiğini yazdı, bir başkası da yeni açılan Deva Partisi ile birlikte virüsün ülkeye giriş yaptığından bahsetti. İşine gelmeyen seçim sonuçları çıktığında veri akışını kesen resmî ajansı da görülmedi mi? Bunları gören insanlar nasıl resmî verilere güvenebilir ki? Yıllar boyu süren inşaatı ve dev bütçesine rağmen yeni havalimanında metronun, ulaşması gereken noktanın yanlış hesaplama sonucu 300 metre uzağında biteceğini daha yeni duyduk. Bu ne ki, işsizlik rakamları, enflasyon ve millî gelir hesaplamalarının tam olarak gerçeği yansıtmadığını düşünen çok insan var. Ekonomi sıkıntıda olmasa, bu kadar virüs fırsatçısı doğar mıydı?

Bayramsa bayramınız,

mübarek olsun!

14 Mart’ta bayram kutlayan ve henüz koronavirüse çare bulamamış tıp dünyasına seslenmek istiyorum:

“Hiçe sayıldı başta Wuhan,

Kan gölüne döndü bak Çin, İtalya ve İran

Bayram mı olurmuş gözyaşlarından

Bayramsa bayramınız mübarek olsun!

Virüslü hastalar ilâç beklerken

65 yaş üstü feryat ederken

Wuhan boynu bükük, mahsun beklerken

Bayramsa bayramınız mübarek olsun”

Son zamanlarda bütün dünyada muhtelif yerlerde görülen deprem, çığ, kuraklık, orman yangınları, savaşlara ilâveten korona virüsü de eklendi. Ne diyelim, Kur’anometre yavaşladığı anda koronametrenin işlemeye başlaması tesadüf olmasa gerek...