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30 yıldır mezar kazıyor

03 Kasım 2022, Perşembe 19:21
Novi Pazar’da yaşayan Hazbo Mujkovic, “Son 30 yıldır Novi Pazar’da Müslüman mezarlığında mezar kazıyorum. Akraba, arkadaş, 11 binden fazla kişinin ebedî evini kazdım” dedi.

Sırbistan’da Boşnak nüfusun yoğun bulunduğu Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar’da yaşayan Hazbo Mujkovic, 30 yılda akrabaları ve arkadaşları dahil, 11 binden fazla kişinin mezarını kazdı.

Her sabah erken saatlerde mesaiye başlayan 64 yaşındaki Mujkovic, bugüne kadar hiçbir cenazeyi mezarsız bırakmadığını söyledi.

“Temizlik” isimli kamu şirketinde çalışan Mujkovic, yaptığı açıklamada, 38 yıldır aynı firmada çalıştığını ifade ederek “Son 30 yıldır Novi Pazar’daki iki Müslüman mezarlığında mezar kazıyorum. Her gün en az iki mezar hazırlıyorum. Akraba, arkadaş, 11 binden fazla kişinin ebedi evini kazdım.” dedi. Mujkovic, kar, kış, yağmur ve sıcak demeden her koşulda mezar kazdığını belirterek “İşim bu, ne yapalım. Bir mezarı ellerimle yaklaşık 4 saatte kazıyorum.” diye konuştu.

Birden fazla mezar kazacağı zaman arkadaşlarının da yardıma geldiğini anlatan Mujkovic, “Şu zamana kadar 25 kilometrelik bir kanal kazmakla eş değer iş yaptım. Bir gün kendi mezarımı da kazıp hazırlayacağım.” ifadelerini kullandı.

“Çocuk mezarı kazmak kolay değil

Mujkovic, genç ve çocuk mezarı kazmanın duygusal açıdan kötü hissettirdiğini söyleyerek şöyle devam etti: “Hiçbir işi geri çevirmedim. Kalbim sızlıyor, göğsüm sıkışıyor. Yapacak bir şey yok. Kazmayı elime alıyorum ve işe koyuluyorum. Bazen ağlıyorum da. Çocuk mezarı kazmak kolay değil.” Kovid-19 salgınında 1 ayda 80 mezar kazdığını belirten Mujkovic, yaklaşık bir yıl sonra emekliye ayrılacağını söyledi. Mujkovic, Novi Pazar’da bu işi yapan en yaşlı kişi olduğuna işaret ederek “Genç arkadaşlarıma işi öğretiyorum. Akşam eve gittiğimde ellerim ve ayaklarım ağrıyor. Uyumadan önce dinlenme ihtiyacı duyuyorum.” dedi.

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