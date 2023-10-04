Adıyaman’da 32 hafıza icazet

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 32 öğrenci, icazet merasimiyle belgelerini aldı.

Ebu Sadık Parkı Seyir Tepesi’nde gerçekleştirilen icazet töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, törendeki konuşmasında, icazet alan hafızlara destek veren ailelere, hocalara ve maddi destekte bulunan hayırsevere teşekkür etti. İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu ise hafızlığın önemine değinerek, hafızların sayılarının artırılması için daha çok çaba göstereceklerini söyledi. AA

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