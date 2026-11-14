Ali Kanıbir’i dualarla anıyoruz

Ali Kanıbir, Yeni Asya Yönetim Kurulu eski üyesidir. Adana’da gençlik çalışmalarında aktif rol alan, samimiyeti ve ihlâsıyla tanınan Kanıbir Ağabey, uzun yıllar Risale-i Nur hizmetlerinde bulundu.
Ali Kanıbir, Risale-i Nur’a olan bağlılığı, vefalı kişiliği ve güler yüzlü tavırlarıyla bilinirdi. Ali Kanıbir Ağabey, 12 Kasım 2020 yılında Ankara Şehir Hastanesinde Kovid-19 salgınında yoğun bakımda tedavi görürken vefat etmişti. Vefatının 6. yıldönümünde Ali Kanıbir Ağabey’i rahmetle yâd ediyoruz. Mekânı Cennet olsun.