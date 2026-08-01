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Mustafa Öztürkçü’yü rahmetle anıyoruz

01 Ağustos 2026, Cumartesi 15:21
Yeni Asya Gazetesi yazarlarından, eğitimci-yazar Mustafa Öztürkçü, ömrünü Kur’ân ve Risale-i Nur hizmetine vakfetmiş mümtaz bir dava insanıydı.

Kalemiyle, ilmiyle ve mütevazı şahsiyetiyle uzun yıllar iman hakikatlerinin neşrine hizmet eden merhum ağabeyimiz, geride hayırlı eserler ve güzel hatıralar bıraktı.

1954 yılında Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Öztürkçü, yıllarca öğretmenlik ve eğitim yöneticiliği yaptı. Emekliliğinin ardından bütün vaktini Bediüzzaman Said Nursî ve Risale-i Nur üzerine araştırmalara ayırdı. Kaleme aldığı eserler ve gazetemizde yayımlanan yazılarıyla çok sayıda insanın iman ve Kur’ân hakikatleriyle buluşmasına vesile oldu.

Son yazısı: “Canım sana feda olsun Üstadım”

Vefatından önce yayınlanan 30 Temmuz 2023 tarihli makalesinde, Hasan Feyzi Ağabeyin “Canım sana feda olsun Üstadım” sözlerini kaleme almıştı. Bu son yazısı, kendisinin de Üstadına ve Nur hizmetine sadakatle ömrünü noktaladığına işaret eden anlamlı bir hatıra olarak hafızalarda kaldı.

Merhum Mustafa Öztürkçü, yaşadığı sıkıntıları dahi birer hayır kapısı olarak değerlendiren, hizmetini her şart altında sürdüren örnek bir Nur Talebesiydi. Kalp rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü sırada 2 Ağustos 2023 tarihinde rahmet-i Rahmân’a kavuşan merhum ağabeyimiz, Bursa Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından ebedî yolculuğuna uğurlanmıştı.

Vefat yıl dönümü vesilesiyle Mustafa Öztürkçü’yü rahmet ve dua ile yâd ediyor; Cenab-ı Hak’tan kendisine mağfiret, kabrini Cennet bahçelerinden bir bahçe eylemesini niyaz ediyoruz.

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