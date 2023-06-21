Japon kültüründe İslam izleri

Japon araştırmacı, Japon çay seremonisinin Türk ve İslam kültürüyle benzerliğini anlattı.

Osmanlı tasavvufu ve geleneksel Japon kültürü alanında araştırmalar yapan akademisyen Kayyım Naoki Yamamoto, Japon çay seremonisi ile Türk ve İslam kültüründeki öğeler arasındaki benzerlikleri anlattı. Marmara Üniversitesi Dr. Öğretim Görevlisi Yamamoto, Londra’daki Yunus Emre Enstitüsünde Türk, İslam ve Japon kültürünün benzerliklerini ele aldığı Japon çay seremonisi etkinliğinde konuştu. Kültür, sanat ve maneviyat alanındaki bağa değinen Yamamoto, yeni jenerasyonlara kültürler arasındaki benzerlikleri göstermeye, yapay zeka kullanarak Japon kültürü ile İslam kültürünü harmanlamaya çalıştığını anlattı. ChatGPT ve Mid Journey gibi yapay zeka araçlarını kullandığını ifade eden Yamamoto, yapay zekanın oluşturduğu Müslüman Japon çizimlerine değinerek, “Çizimlerde İslami değerlere sahip Japonlar görüyoruz ancak bunlar Japon kültürünü yansıtmıyor. İslam Çin’de Çinli, Mali’de Afrikalı gibi görünür. İslam’ın tek bir rengi yoktur. Her kültürde yaşar.” diye konuştu.

Osmanlıdan izler

Osmanlı’nın birçok kültürden iz taşıdığını kaydeden Yamamoto, Japon kültürünün de Arap, Fars ve İslam kültüründen izler taşıdığına işaret ederek, “Kimono kelimesi de ‘cübbe’ kelimesiyle benzerlik gösterir çünkü kültürler arasında etkileşim var. Japon kültürü içinde Arap, Türk ve Fars kültüründen elementler taşıyor.” dedi. Müslümanlara ait kültürel öğelerin farklı kültürlerle etkileşimine de vurgu yapan Yamamoto, Japon çay seremonisinin de farklı kültürlerde yer aldığını söyledi. Yamamoto, tasavvufla Japon çay seremonisi arasında benzerlikler olduğunu da belirterek, “Tekkelere yeni gelen müritler hocalarına yemek servisi yapar. Çay seremonisinde de ustalarla aynı sofrada çay servisi yapılır. Hamdım, piştim, yandım sözü de hem bir metafordur hem de gerçek bir süreci anlatır. Tasavvufta dünya hayatının geçici olduğu anlatılır, çay seremonisi yapılan salonlarda da bu anın son an olabileceğini söyleyen yazılar asılıdır.” ifadelerini kullandı.