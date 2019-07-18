"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Kur’ân, Ahireti ispatlıyor

18 Temmuz 2019, Perşembe
Asıl hayat olan Ahiret âlemi, Allah’ın isimleri, Peygamberimizin (asm) vaadiyle ve Kur’ân-ı Kerîm’in âyetleriyle ispat ediliyor.

Allah’ın isimlerinin dışında Ahiretin varlığını ispat eden diğer delillerden bazılarını şöyle sayabiliriz: Allah’ın sonsuz kudreti, rahmeti, adaleti, va’di ve vaidi. Allah, peygamberlerine itaat eden kullarına mükâfat vaat etmiş, peygamberlerine isyan eden kulları için de Cehennem azabını vaid etmiştir. Vaat mükâfat, vaid ise ceza demektir. Kâinattaki şuunât-ı İlâhiyenin bütün eserleri. Kur’ân-ı Kerîm’in bu konudaki ısrarlı beyanları, Peygamberimizin (asm) tebliği ve iddiası. Bütün bunlar ahiretin varlığına binlerce delillerden bazısıdır.

Bahar mevsimi haşre delildir

Peygamberimiz (asm) Tevhid dâvâsı ile peygamberliğini ilân etmiştir. İnsanları Allah’ın birliğine dâvet etmiştir. Bu dâvâyı kabul edenlere yüce Allah’ın Cennetini vaat etmiştir. Kabul etmeyerek şirk ve küfür ile mukabele eden ve peygamberin dâvâsına karşı çıkarak isyan edenlere de Cehennemi vaad etmiştir. Bunun üzerine bir kısım insanlar inkâr amacıyla, bir kısmı da akıllarına sığmadığı için izah amacı ile öldükten sonra dirilmenin nasıl vuku bulacağını sormuşlardır. Peygamberimiz de (asm) kendisine vahiyle gelen Kur’ân âyetleri ile bu sorulara cevap vermiştir. 

Bu âyetlerden bir kısmı şöyledir: “Allah sizi yaratan, rızkınızı veren, sizi öldüren ve sonra tekrar diriltecek olandır. Allah’ın sizi ölümünüzden sonra nasıl dirilteceğini anlamak için bahar mevsiminde yarattığı rahmet eseri olan bitkilere ve canlılara bakın. Allah yeryüzünü kışın ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphesiz ölülerin dirilmesi de böyle olacaktır. O, her şeye gücü yeter.” Bu âyette yüce Allah insanlara bahar mevsimini örnek göstererek anlayacağımız dilde ölülerin nasıl dirileceğini anlatmaktadır. Her sene tekrarlanan ölme ve dirilme olayını örnek vermektedir. 

Çürümüş kemikleri kim diriltecek?

Mekke müşrikleri öldükten sonra dirilmeyi akıllarına sığdıramıyorlardı. Hatta As b. Vâil çürümüş bir kemik parçasını alarak Peygamberimize gelmiş ve “Bu çürümüş kemikleri kim diriltecek?” diye sormuştu. Bunun üzerine Yasin Sûresi’nin son âyetleri nazil oldu. Yüce Allah bu âyetlerde şöyle buyurdu: “O inkârcı adam kendi yaratılışını unuttu da dedi ki: ‘Çürümüş kemikleri kim diriltecek?’ 

Sen ey Resulüm de: ‘Kim o kemiği ve sahibini yoktan yaratmış ise o diriltecek. Yoktan ve hiçten en mükemmel şekilde yaratan Allah her şeyi bilerek yapar ve yaratır.” Bu âyette de yüce Allah insanın yoktan ve hiçten, örneksiz yaratılışına dikkatlerimizi çekerek, ikinci yaratılış olan dirilmenin daha kolay olduğunu anlatmaktadır. Yüce Allah Kur’ân-ı Kerîmde “İnsanların diriltilerek kıyamette hesap için haşir meydanında toplanmalarının göz açıp kapayana kadar kısa sürede gerçekleşeceğini” belirtmektedir.

İkinci yaratılış, ilkinden daha kolaydır

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerîmde Hac Sûresi’nde şöyle buyurur: “Ey İnsanlar! Ölümden sonra dirilme konusunda şüpheniz varsa bilin ki, biz sizi hiçbir örneğiniz yokken topraktan yarattık. İnsan suretini verdik. Sonra sizin neslinizi de bir damla sudan yaratmaya devam ediyoruz. Biz o damla suyu bir kan pıhtısı yaparız, kan pıhtısını bir çiğdem et parçasına çeviririz. Belli bir süreye kadar bunu rahimlerde durdururuz. Sonra sizi bir çocuk olarak dünyaya göndeririz. Sonra size akıl vererek sizi kemâle erdiriyoruz. İçinizde eceli gelenlerin canlarını alırız. Bir kısmınızı da ömrün en düşkün çağı olan ihtiyarlığa erdiririz. Bilirken hiçbir şey bilmez hâle getiririz. Şunu da bilin ki, yeryüzü ölü ve kuru iken Biz onun üzerine yağmur yağdırırız da kıpırdar, kabarır ve ona yeniden hayat veririz de her türden çiftler bitiririz.”  İkinci yaratılışın ve ölülerin dirilmesinin ilk yaratılıştan daha kolay olduğunu belirten yüce Allah Rum Sûresi’nde şöyle buyurur: “Allah başlangıçta hiç yoktan yaratandır. Sonradan yaratacak olan da O’dur. Bu ikinci yaratılış birincisinden daha kolaydır. Göklerde ve yerde ne varsa tamamı O’nundur. Allah güç, kudret, hüküm ve hikmet sahibidir.” Bu âyette yüce Allah ikinci yaratışın daha kolay olduğunu belirtmektedir ki akla uygun olan da budur. Zira örneksiz yoktan bir şeyi yapan, ikincisini daha kolay yapar. 

Dipnotlar:

1) Rum, 30:40. 

2) Rum, 30:50. 

3) Yâsin, 36:78–79. 

4) Nahl, 16:77. 

5) Bediüzzaman Said Nursî, 10. söz 

6) Hac, 22:5. 

7) Rum, 30:27.

Okunma Sayısı: 93
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Normalleşme fırsatı kaçmasın

    'Torba teklif' kabul edildi

    Kılıçdaroğlu: Saldırı Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmıştır
    📷

    Tefekkür Penceresi

    Güney Kıbrıs Rum Yönetimi: Türkiye ile iş birliği tüm tarafların faydasına olur

    İran: Ekonomik savaşa son verirse ABD ile görüşürüz

    Şehit Diplomatın naaşı Türkiye'ye getiriliyor

    Dünya Sağlık Örgütü'nden küresel acil durum ilanı

    Çocuklarınızı 3 yaşından önce ekranlarla tanıştırmayın

    ‘Yaşananlar dünya vicdanına meydan okumadır’

    Irak’la yumurta krizi

    Türkiye niye ses vermedi?

    ‘Meclis tatile girmesin’

    2018’in dahi gerisinde kaldı

    OHAL tahribatı sürüyor

    1500 yıllık verilerle: İstanbul depremi

    Çavuşoğlu'ndan Erbil'deki saldırıyla ilgili açıklama

    Erbil'deki saldırıya Türkiye'den ve dünyadan tepki yağıyor

    Bu adalardaki radyasyon oranı Çernobil ve Fukuşima'dan bin kat fazla

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni sistemin bir yılı ve hukuktaki enkaz
    Genel

    Normalleşme fırsatı kaçmasın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    'Torba teklif' kabul edildi
    M. Latif SALİHOĞLU

    45 günlük sabrın sevabı, feyzi, bereketi...
    Süleyman KÖSMENE

    Cennetin kapısını açan anahtar
    Mikail YAPRAK

    Darbeye lânet, hukuka dâvet
    Ahmet BATTAL

    Adalete İlyas Doğan katkısı
    Ali FERŞADOĞLU

    Neslimizi Esma-i Hüsna ile mi terbiye ediyoruz?
    Genel

    Kılıçdaroğlu: Saldırı Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmıştır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.