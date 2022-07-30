Mehmet Özkan dualarla anıldı

Geçirdiği kalp krizi neticesinde 29 Temmuz 2020 tarihinde vefat eden Yönetim Kurulu üyelerimizden 19. Dönem DYP İzmir Milletvekili Mehmet Özkan, vefat yıldönümünde dualarla anıldı.

29 Temmuz’da vefat eden Mehmet Özkan, 30 Temmuz’da öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ödemiş Ahrandı Mezarlığına defnedilmişti. Yeni Asya gönüllüsü olan Mehmet Özkan, hayatının hemen her döneminde Kur’an tefsiri Risale-i Nur’u Türkiye’de ve dünya genelinde tanıtma çalışmalarında bulunmuştu. Haber Merkezi

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