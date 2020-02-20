‘Yaşlıyım Haklıyım’ internet sitesi kuruldu

Yaşlılıkta karşılaşılan soruları ele alan ‘Yaşlıyım Haklıyım’ internet sitesi yayın hayatına başladı.

Geçtiğimiz günlerde yayın hayatına başlayan “Yaşlıyım Haklıyım” adlı internet sitesi, yaşlılıkta karşı karşıya kalınan sorunlar, yaşlılıkta bakım, hastalıklar ve yaşlılıkta şiddet ile ilgili konuları ele alıyor. Sosyal hizmetler uzmanı, Şadiye Dönümcü tarafından hazırlanan web sitesi, Yaşlanma Ulusal Eylem planının yanı sıra sosyal hizmetler, yaşlıların geçmişten bugüne uzanan anıları ve yaşlı nüfusun üretimi gibi konu başlıklarına da muhtevasında yer veriyor.

Yaşlı nüfusunda 70. sıradayız

Yaşlıların daha kaliteli bir hayata sahip olması için neler yapılabileceği ile ilgili tavsiyeler sunan web sitesi, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği desteğiyle hazırlandı. Dünyada sayısı ve oranı büyük hızla artan yaşlı insanlara ilişkin çalışmalar yapan Help Age International adlı vakfın hazırladığı rapora göre Türkiye yaşlı nüfusunda 70. sırada yer alıyor.

Avrupa başta olmak üzere küresel bir sorun olan yaşlanma ile beraber ekonomik büyüme yavaşlıyor, istihdam azalıyor, bakım masrafları ve emeklilik harcamaları artıyor, kuşaklar arası çatışma görünür hale geliyor ve yaşlı yoksulların sayısı artıyor.

HABER: KÜBRA ÖRNEK KORKMAZ

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