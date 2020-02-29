"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Demokrasinin netlik ayarı

Ahmet BATTAL
29 Şubat 2020, Cumartesi 00:03
Demokrasinin net ve sahih tatbik edilebilmesi için önce demokrasinin netlik ayarını yapmak gerekiyor.

Şöyle:

1. Demokrasi evvelâ sandıktır yani oybirliği mümkün değilse oyçokluğu ile yetinilir. Ama bu “çoğunluk ne derse o olur” demek değildir. Zira demokrasi çoğunlukçuluk değildir. Çoğunluğa azınlığı yeme hakkını vermez. Bunu sağlayan ise insan haklarına saygılı bir demokratik rejim ve bir hukuk devleti kurmaktır. 

2. Demokrasi çoğulculuktur. Fikirlerin ve tavırların bir arada yaşayabilmesidir. Azınlığın muhalefet etme hakkı ve çoğunluğu elde edip iktidar olma imkânı demokrasinin olmazsa olmazıdır.  Bu yüzden denilir ki “demokraside iktidarın meşrûiyetinin kaynağı muhalefetin meşrûiyetidir”. 

3. Demokrasi hoşgörüdür. Farklılıklara tahammüldür. Çok seslilik ve çok kültürlülüktür. Devlet toplum tabakalarını ve fertleri fikirde ve yaşayışta birbirine ya da başkalarına benzemeye zorlamaz. 

4. Demokrasi fikir hürriyetidir. Bu sebeple ideolojik devlet isteyen aslında demokrasiyi istemiyor demektir. 

5. Demokraside devlet hizmetkârdır. Hizmetkârın verimli olması asıldır. 

Sosyal demokrasinin gereği olarak devlet büyük olabilir. Ya da liberal demokrasinin gereği olarak devlet küçük de olabilir. İki halde de devletin hantal olmaması gerekir. 

Bunlar tamam. Ama… 

Bilelim ki Türkiye’ye demokrasiyi ancak gerçek Demokratlar getirecek. Lâkin her demokratım diyene de inanacak değiliz.

O halde önce Demokratların netlik ayarını yapmak lâzım. 

Esasen Demokratların “mazide yaptıkları” onların “istikbalde yapacaklarının” teminatıdır”. 

Demokratım diyenlerin demokrat olup olmadığını ölçecek ölçek belli ve yukarıda saydık. Bu ölçek bağımsız eksperlerin elinde olmalı ki doğru bir netlik ayarı yapabilsin. 

O eksperler Yeni Asya okuyucularıdır. Zira elli yıllık mazisiyle Yeni Asya tartışmasız biçimde bu ülkenin Demokrat siyasetçilerinin yöncüsüdür, öncüsüdür, kolcusudur, destekçisidir, ikazcısıdır ve ayarcısıdır.  

Zira Yeni Asya siyasetten ve tüm siyasetçilerden bağımsızdır. Vatan için ve milletin dünyası ve ahireti için en doğrusunun ne olacağını hesap eder, ona göre yazar, çizer. 

O halde Demokratların netlik ayarını yapmak da Yeni Asya okuyucularının işidir.   

İşte

Kemalist ve demokrat olunmaz. İkisi zıttır. 

Devrimci ve demokrat olunmaz. Bunlar da zıttır. Milliyetçi ve demokrat da olunmaz. 

Ama “dindar demokrat” olunur. İkisi zıt değil uyumludur. Bunu göstermek de siz okuyucuların işidir.

Okunma Sayısı: 243
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Türkiye güç kullanmakta tereddüt etmeyecek'

    ABD: Saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye'ye desteğimiz tamdır

    Türkiye yasta... Milletimizin başı sağ olsun

    Dünya Sağlık Örgütü risk seviyesini 'çok yüksek'e çıkardı

    Türkiye, topyekûn ikna odası oldu

    Küresel piyasalar allak bullak

    MSB: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı

    TBMM, İdlib saldırısını şiddet ve nefretle kınadı: Ortak bildiriyi HDP imzalamadı

    İdlib'de acil ateşkes çağrısı

    Merkel: Türk birliklerine yönelik acımasız saldırıyı kınıyorum

    Erdoğan - Trump görüşmesi gerçekleşti

    Türk heyetinden Rus tarafına 3 acil çağrı

    Yunan polisinden göçmenlere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale

    İdlib şehidi Akkaya dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    BMGK İdlib gündemiyle acil toplanıyor

    'TBMM Genel Kurulu salı günü toplanacak'

    Konteynerlere yerleşme süreci devam ediyor

    Hareketlilik sürüyor: Göçmenler Avrupa sınırına ilerliyor

    Acı haberler şehit ailelerine verilmeye başlandı

    Spor dünyasından İdlib Şehitleri için başsağlığı mesajları

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dünden bugüne derin tuzaklar
    Ali FERŞADOĞLU

    Kıyamet alâmeti, koronavirüsten korunma yolları!
    Faruk ÇAKIR

    Mübarek geceyi kana bulayan zalimler...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “28 Şubat ukdesi” (2)
    Genel

    Türkiye yasta... Milletimizin başı sağ olsun
    Ahmet BATTAL

    Demokrasinin netlik ayarı
    Risale-i Nur'dan

    Şehitlere ihsan edilen hayat
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Küresel piyasalar allak bullak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.