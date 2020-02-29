Demokrasinin netlik ayarı

Demokrasinin net ve sahih tatbik edilebilmesi için önce demokrasinin netlik ayarını yapmak gerekiyor.

Şöyle:

1. Demokrasi evvelâ sandıktır yani oybirliği mümkün değilse oyçokluğu ile yetinilir. Ama bu “çoğunluk ne derse o olur” demek değildir. Zira demokrasi çoğunlukçuluk değildir. Çoğunluğa azınlığı yeme hakkını vermez. Bunu sağlayan ise insan haklarına saygılı bir demokratik rejim ve bir hukuk devleti kurmaktır.

2. Demokrasi çoğulculuktur. Fikirlerin ve tavırların bir arada yaşayabilmesidir. Azınlığın muhalefet etme hakkı ve çoğunluğu elde edip iktidar olma imkânı demokrasinin olmazsa olmazıdır. Bu yüzden denilir ki “demokraside iktidarın meşrûiyetinin kaynağı muhalefetin meşrûiyetidir”.

3. Demokrasi hoşgörüdür. Farklılıklara tahammüldür. Çok seslilik ve çok kültürlülüktür. Devlet toplum tabakalarını ve fertleri fikirde ve yaşayışta birbirine ya da başkalarına benzemeye zorlamaz.

4. Demokrasi fikir hürriyetidir. Bu sebeple ideolojik devlet isteyen aslında demokrasiyi istemiyor demektir.

5. Demokraside devlet hizmetkârdır. Hizmetkârın verimli olması asıldır.

Sosyal demokrasinin gereği olarak devlet büyük olabilir. Ya da liberal demokrasinin gereği olarak devlet küçük de olabilir. İki halde de devletin hantal olmaması gerekir.

Bunlar tamam. Ama…

Bilelim ki Türkiye’ye demokrasiyi ancak gerçek Demokratlar getirecek. Lâkin her demokratım diyene de inanacak değiliz.

O halde önce Demokratların netlik ayarını yapmak lâzım.

Esasen Demokratların “mazide yaptıkları” onların “istikbalde yapacaklarının” teminatıdır”.

Demokratım diyenlerin demokrat olup olmadığını ölçecek ölçek belli ve yukarıda saydık. Bu ölçek bağımsız eksperlerin elinde olmalı ki doğru bir netlik ayarı yapabilsin.

O eksperler Yeni Asya okuyucularıdır. Zira elli yıllık mazisiyle Yeni Asya tartışmasız biçimde bu ülkenin Demokrat siyasetçilerinin yöncüsüdür, öncüsüdür, kolcusudur, destekçisidir, ikazcısıdır ve ayarcısıdır.

Zira Yeni Asya siyasetten ve tüm siyasetçilerden bağımsızdır. Vatan için ve milletin dünyası ve ahireti için en doğrusunun ne olacağını hesap eder, ona göre yazar, çizer.

O halde Demokratların netlik ayarını yapmak da Yeni Asya okuyucularının işidir.

İşte:

Kemalist ve demokrat olunmaz. İkisi zıttır.

Devrimci ve demokrat olunmaz. Bunlar da zıttır. Milliyetçi ve demokrat da olunmaz.

Ama “dindar demokrat” olunur. İkisi zıt değil uyumludur. Bunu göstermek de siz okuyucuların işidir.