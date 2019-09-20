Demokratlar… Milyonlardır!

Merhum Menderes’i anma töreninde konuşan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal “Demokratlar adaletsizliğe karşı idama yürüyecek milyonlardır” demiş.

Millet o milyonlardır, doğru.

Ama bir doğru daha var: Tarih, kaydetmek için o milyonlara kutup yıldızı olacak “zor zaman adamları”nın bütün engelleri aşarak ve vazifelerini hakkıyla yaparak siyasetteki yerlerini almalarını bekliyor.

Siyasetteki arayışlar da aslında bu talebin habercisi. Hareketlenmenin adını koyarken “millet demokratları arıyor” demekten bilerek kaçınanlar gönüllerindeki çakma liderlere yer açmak için olsa gerek “orta” diyor, “sağ” diyor, … diyor da diyor!

Adalet Partisi’nden bu yana siyasette yer almış ve zor zamanlarda milletvekilliği ve bakanlık yapmış demokrat bir kutup yıldızı ile önceki gün uzun ve verimli bir sohbet yaptık. Şunu anladık:

Parti kuran ya da kurmaya niyetlenen bir siyasetçinin ve kadronun gerçek anlamda demokrat olması için “ben artık demokrat oldum” demesi yetmeyeceği gibi “ben eskiden de demokrattım” demesi de yetmez. Önemli olan hangi sosyolojik tabandan ve hangi fikir akımından beslendiğidir. Bunu da bazı semboller gösterir.

Meselâ demokratlarla eskiden beri rakip olmuş bir siyasî cereyanın partisinde bulunmuş ve genel başkanlık yarışına girmiş bir kişi hayal edelim. Bu kişi yarışı kaybettikten sonra yeni parti kursa ve yeni partisinde “ben de demokratım” dese olur mu? Olmaz.

Olmaz. Zira herkes biliyor ki o kişi eski partisinde yarışı kazanmış olsaydı o partinin artık ölmüş olan kurucu liderinin portresinin altında poz vermeye devam edecekti ve kendisine “demokrat” değil “…cü” denecekti.

Bu örnek de gösteriyor ki milletin beklediği parti, genel kurul toplantısında arkasına Demokratların iki esas ismi olan Menderes ve Demirel’in fotoğrafını asarak konuşmaktan kaçmayacak ve aksine bundan onur duyacak kişilerin partisidir.

Fotoğraf gibi kabir de demokratlık hususunda bir alem ve alâmettir.

Menderes’in kabrini herkes ziyaret edebilir ve ediyor. Siyasî partiler de öyle.

Ama aynı şey Demirel için geçerli değil. Zira Demirel AKP varken hayatta idi. Mesafesini korudu. Dolayısıyla kabrine kimlerin gelmesini isteyip istemediği netleşmiş oldu.

Bu özelliği sebebiyle Demirel’in kabri ve bilhassa İslamköy’deki Demokrasi Müzesi siyasetteki bulutu dağıtmak ve demokratların kutup yıldızlarını görünür kılmak için iyi bir çıkış noktası olabilir. Demirel ailesinin fertleri de her halde bu çıkışa en çok destek olacak insanlardır.

Öte yandan, bu iki ölçek, “yeni” denilen siyasî oluşumları değerlendirmekte ve işin hakikatini teşhis etmekte de yardımcı olabilir.

Deneyip göreceğiz.