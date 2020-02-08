Demokratların ana gündemi

Dünkü Yeni Asya’da okudunuz:

CHP’ye sunulan kamuoyu araştırmasına göre, 24 Haziran 2018 seçimlerine göre AKP yüzde 42,6’dan yüzde 35,9’a düşmüş, 6,7 puan oy kaybetmiş. Daha da önemlisi Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a oy verenlerin yüzde 40’ı şimdi artık bu sistemin değişmesi gerektiğini söylüyormuş.

Müthiş bir değişim ve uyanıklık hali. Makul siyaset sahiplerince istifade edilmesi gereken büyük bir sosyal fırsat.

Demokratlar bu konuyu ana gündem yapmalı ve sistem yeniden değişinceye ve CHS’den dönülünceye kadar da gündemden düşürmemeli.

Millet İttifakı’nın üyeleri ve diğer ilgililer bu işi planlı harekâta dönüştürmeli ve öncelikle harekâtın ortak isim tesbitinde mutabık kalmalılar.

- Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem

- Onarılmış Parlamenter Sistem

- Yeniden Yapılandırılmış Parlamenter Sistem…

Her ne denilecekse. Ama ortak ve kalıcı isim bulunmalı.

Demokrat Parti başta olmak üzere, “ben demokratım” diyen ve siyasette az çok yer tutan her kurum ve her kişi, önce bu konu için meydana çıkmalı.

- Önce problem ve sonra da çözüm, basit çizgilerle sürekli olarak anlatılmalı.

Meselâ İbrahim Özdabak’ın; yasama, yürütme, yargı, maliye, güvenlik, medyadan oluşan altı anahtarı “tek elde” gösteren meşhur karikatürü gibi çizgiler sembol seçilmeli.

- Demokratlar başkalarının gündemine ve hele sun’î gündemlere saplanmamalı, kendi ortak gündemini kurmalı, sürdürmeli.

- Demokratlar bir yandan da kendilerinin ve milletin yakasını Kemalistlerden nasıl kurtaracağını düşünmeli ve uygulamaya geçirmeli.

Sevene, kaynağını ve gerekçesini makul şekilde anlatmadan sadece “sevme” denilmez ve denilmemeli.

Ama “herkes sevmeli, sen de sevmelisin” demeye kalkana, her demokrat demokratlığını net şekilde göstermeli.

- Dini siyasete alet edenleri deşifre etmek için tedbirler almalı şeffaf tuzaklar kurmalı.

- Millî duyguları kaşıyanları teşhis ve teşhir edecek mekanizmalar kurmalı.

- Sosyal medyayı dört bir taraftan kuşatmalı, aktif kullanmalı.

- Gençleri desteklemeli. “Cep telefonunu elinden bırak” demeden. Aksine, “altıncı parmağını verimli kullan” diyerek ve yol göstererek…