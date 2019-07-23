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23 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

Hukukçu adaylarına örnek HSK!

Ahmet BATTAL
23 Temmuz 2019, Salı
Üniversite tercih dönemindeyiz.

“Çocuğum hukuk fakültesini tercih etsin mi” diye soran dostlara ve sormayan okuyucularımıza faydalı bazı bilgileri verelim. 

Ama önce iki haber:

HSK Başkan Vekili Sayın Mehmet Yılmaz Gerede’liymiş. “Bolugündem” isimli haber sitesinin haberine göre sık sık yaptığı gibi geçen günlerde kendi memleketini yine ziyaret etmiş ve kamuya ve özel sektöre ait çeşitli “tesis”lerde “incelemelerde bulun”muş.

Ayrıca Gerede Gençlik Merkezinde de “açıklamalarda bulunmuş” ve yapılan yatırımları beğendiğini ifade etmiş. 

Dikkat ediniz, bu haberde adı geçen kişi AKP yöneticisi veya AKP hükümetinin bir bakanı ya da milletvekili değil. Haberde geçen HSK da AKP’nin bir alt organının kısa adı değil. 

HSK, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun kısa adı. (Ki o ad yakın zamana kadar “Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu/ HSYK” idi. “Yüksek”ten neden indiğini şimdilerde tam olarak anlayabiliyoruz!).

***

Üniversite adaylarına soralım: “Hukukçu olup” ne yapacaksınız? Hukukçu “olup da” ne yapacaksınız? Hukukçu olacaksınız da ne olacak? Bu soruların cevabını vermeden hukukçu olmaya niyetlenmeyin. Adalete hizmet edecekseniz, önce adaletin ne seviyede olduğunu iyi anlayın. 

***

Ama haberde daha vahimi var. 

Doğruysa (ki tekzip edilmezse “demek doğruymuş” diyeceğiz)  Sayın Başkan Vekili “incelemelerde bulunurken” kendisine kaymakam ve belediye başkanı ile birlikte AKP İlçe Başkanı Sayın İsmail Çetin de “eşlik” etmiş. 

“Ne var bunda” diyeceklere, on beş yirmi sene öncesine kadar milletvekillerinin bile adliye kapısından desturla geçtiğini hatırlatmakla yetinelim. 

İkinci habere gelince:

Sözcü’nün haberine göre CHP Antalya Milletvekili Cahit Arı bir yerde(!) halkın yargıya güveninin yüzde yirmilere düştüğünü söyleyince Erdoğan’ın CY (Cevaplama Yardımcısı) Sayın Fuat Oktay bu rakama itiraz etmiş ve “halkın güveni yüzde yirmi değil yüzde otuz sekiz” demiş. Elbette “bu oranlar yeterli değil” diye de lütfedip eklemiş. 

Bu iki örnek olay ve haber, yargının tablosunu net şekilde veriyor.

Şimdi üniversite adaylarına soralım:

“Hukukçu olup” ne yapacaksınız? 

Hukukçu “olup da” ne yapacaksınız?

Hukukçu olacaksınız da ne olacak?

Bu soruların cevabını vermeden hukukçu olmaya niyetlenmeyin. 

Adalete hizmet edecekseniz önce adaletin ne seviyede olduğunu iyi anlayın. 

“Hukuk siyaset ilişkisi”ni ve “hukuk ideoloji ilişkisi”ni iyice düşünün.

Kendinizi nereye koyacağınızı iyi tesbit edin. 

Ondan sonra hukukçu olup olmayacağınıza karar verin. 

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